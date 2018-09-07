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Свидетельства о рождении стали выдавать в роддоме Боткинской больницы В Северном округе
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Свидетельства о рождении стали выдавать в роддоме Боткинской больницы В Северном округе 

Управа района Аэропорт города Москвы + ещё 1 51 минуту назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Первые официальные документы родителям вручили 4 сентября
С 4 сентября в роддоме Боткинской больницы ввели новую услугу: здесь начали выдавать свидетельства о рождении ребенка. Об этом сообщила заведующая роддомом Елена Семейкина.
— Это очень удобная услуга для родителей. Медицинский персонал все сделает сам, необходимо лишь предоставить определенный комплект документов и при выписке просто получить свидетельство о рождении ребенка. Впервые такая услуга появилась в октябре прошлого года в 5 роддомах. Сейчас такие свидетельства выдаются уже в 13 роддомах Москвы, но мы активно ведем подготовку, чтобы этот документ молодые мамы могли получать в любом роддоме столицы, — отметил Алексей Хрипун, руководитель Департамента здравоохранения Москвы.
Для того, чтобы получить свидетельство о рождении ребенка в родильном доме, женщине необходимо написать заявление на бланке, который выдается в больнице, предоставить оригинал паспорта, для супругов — свидетельство о заключении брака, а также приложить медицинскую справку о рождении, которую выдают в роддоме. (ео)
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