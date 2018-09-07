Свидетельства о рождении стали выдавать в роддоме Боткинской больницы В Северном округе

Первые официальные документы родителям вручили 4 сентября

С 4 сентября в роддоме Боткинской больницы ввели новую услугу: здесь начали выдавать свидетельства о рождении ребенка. Об этом сообщила заведующая роддомом Елена Семейкина.

— Это очень удобная услуга для родителей. Медицинский персонал все сделает сам, необходимо лишь предоставить определенный комплект документов и при выписке просто получить свидетельство о рождении ребенка. Впервые такая услуга появилась в октябре прошлого года в 5 роддомах. Сейчас такие свидетельства выдаются уже в 13 роддомах Москвы, но мы активно ведем подготовку, чтобы этот документ молодые мамы могли получать в любом роддоме столицы, — отметил Алексей Хрипун , руководитель Департамента здравоохранения Москвы.

Для того, чтобы получить свидетельство о рождении ребенка в родильном доме, женщине необходимо написать заявление на бланке, который выдается в больнице, предоставить оригинал паспорта, для супругов — свидетельство о заключении брака, а также приложить медицинскую справку о рождении, которую выдают в роддоме. (ео)