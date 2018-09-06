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«Хочу замуж, а не книжки читать»: беседа первоклашки с мамой покорила Сеть — видео
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«Хочу замуж, а не книжки читать»: беседа первоклашки с мамой покорила Сеть — видео 

Sputnik Грузия 47 минут назад
Фото: Sputnik Грузия
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На этом видео милая маленькая девочка сидит перед книжкой и плачет, потому что не хочет читать. Мама же спокойно говорит ей: «Ну одну страничку, пожалуйста». Стоит отметить ее уравновешенность, которой у многих родителей не бывает — она не кричит и не ругается.
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Затем мама снова обращается к дочке и говорит, что учиться она не хочет ни в школе, ни в институте, после чего спрашивает, что же тогда ей нужно.
"Замуж выйти", — уверенно отвечает девочка. А на вопрос, не рано ли ей, отвечает, что уже даже поздно. Ну разве можно ругать эту милую и полную искренности малышку?
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