Как на Руси избавлялись от нежеланных детей

В древности к детям относились с любовью, но только в том случае, если они были желанными. Существовало несколько категорий новорожденных, от которых сами матери или отцы предпочитали избавляться. Особенно это было актуально в многодетных семьях, которым приходилось тяжело в материальном плане. Детоубийство было распространенной практикой контроля рождаемости и избавления от больных.

Ненужные девочки

Поскольку женщина после замужества, которое происходило в возрасте 13-15 лет, уходила в семью супруга, для своих родителей она нередко являлась «лишним ртом». Девочку приходилось кормить, одевать, растить, а потом она становилась помощницей в чужом доме. Родители, у которых уже было несколько детей, старались избавляться от дочерей. Сыновей же всегда оставляли, поскольку в будущем они становились помощниками своим собственным родителям. Избавлялись от новорожденных женского пола очень просто: мать душила ребенка, как будто случайно наваливаясь на него во сне всем своим телом. Прямо обвинить женщину в убийстве в этом случае было сложно. Все выглядело как трагическое стечение обстоятельств. Такие «случайности» происходили сплошь и рядом, особенно в деревнях. Таким же образом избавлялись от нежеланных детей, если у родителей уже было с десяток малышей. Нередко «лишние рты» просто переставали кормить и надлежащими образом о них заботиться. Ребенок заболевал и умирал от переохлаждения, голода, недосмотра или какой-то простой болезни, которой вполне можно было избежать.

Младенцы с уродствами

Особое место в практике детоубийства занимали случаи расправы с новорожденными, имевшими явные физические уродства. Если мать или повитуха замечала, что с ребенком не все ладно, он был обречен. Рождение малыша с любым отклонением могло стать обвинением в ведьмовстве и сожительстве с нечистой силой. Отклонение могло быть каким угодно: альбинизм, недоразвитость конечностей, наличие лишних пальцев на ручках или ножках и пр. Все это окружающие расценивали как вмешательство нечистой силы в зарождение жизни. Мать своими руками душила такого младенца, после чего сжигала труп. Она могла закопать тельце новорожденного в лесу или выбросить его в « скудельницу». Так называлась общая могила, где хоронили замерзших или утопленников, личность которых не была установлена.

Ненужные пасынки и падчерицы

Избавлялись и от детей от других браков. Ситуация, когда мачеха могла завести падчерицу или пасынка в лесную чащу и бросить там умирать от голода и лесных зверей, не была такой уж редкостью. Сказка «Морозко», в которой злая мачеха решила сжить со свету ненавистную падчерицу, не является абсолютным вымыслом. В ее основе реальные факты, имевшие место в жизни. Детей часто оставляли и на топких болотах, где им грозила верная гибель. Бросали также в зимнем лесу в сильный мороз. Так было больше вероятности, что ребенок наверняка умрет от переохлаждения и его не скоро обнаружат (если вообще когда-то обнаружат). Ненужного отпрыска могли и просто выгнать из дому «на все четыре стороны». Иногда жестокосердные родители специально создавали дома такие невыносимые условия существования, что ребенку оставалось только сбежать и скитаться по свету.

Подкидыши

Не всегда женщина была способна убить свое дитя, даже нежеланное. В этом случае она подкидывала его под ворота богатого дома, церкви или — что случалось чаще — относила ребенка к той самой общей могиле, скудельнице. Там у матери было меньше шансов попасться на глаза людям и заслужить их справедливое осуждение. Постепенно оставлять детей вблизи скудельниц стало печальной традицией. Возле них стали сооружать небольшие избушки « божедомки», где дети хотя бы не оставались под открытым небом. Со временем они превратились в небольшие детские приюты. Воспитанием детейзанимались пожилые люди. Они присматривали за сиротами, учили их уму-разуму, а заодно и охраняли божедомки. Еду и одежду в приюты сносили все, кто жил в округе. Таким образом ответственность за подрастающее поколение распределялась равномерно между всеми членами общества.