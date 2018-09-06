Научно-практический центр детской психоневрологии отметил свой юбилей со спортом

Научно-практический центр детской психоневрологии ДЗМ уже на протяжении 35 лет реализует уникальные программы детской реабилитации. В течение года в НПЦ ДП проходят лечение и диагностическое обследование более 8 000 детей и подростков с патологией нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Одним из ведущих методов является спортивная реабилитация. На своём празднике врачи и воспитанники центра рассказали, каких результатов они достигли.

Несколько лет на базе центра реализуется проект «Москва как стартовая площадка развития паралимпийского спорта». На территории учреждения дети с ДЦП уже играют в следж-хоккей, футбол, бадминтон, занимаются велоспортом, пара-каратэ и т.д.

Как признаётся директор научно-практического центра детской психоневрологии Москвы, Татьяна Тимофеевна Батышева , создать свою футбольную команду было непросто: «8 лет назад на нас смотрели, как на идиотов, когда мы говорили, что мальчишки с ДЦП должны играть в футбол. Потом нас услышали и поддержали. И сегодня наша команда „Спартак-Москва“ занимает призовые места на международных соревнованиях среди здоровых детей». По словам олимпийского чемпиона, бывшего генерального директора московского «Спартака» Сергея Дмитриевича Шавло , изначально в команде было 5 человек. Потом с каждый годом количество участников стало увеличиваться. «Родители поначалу боялись. Трудно было их убедить, чтобы ребенок пошел в спорт. Конечно, они переживали, вдруг будут ухудшения, появятся травмы и т.д. Потом родители пришли к нам и увидели своими глазами, как тренируются мальчишки с непростыми диагнозами, с каким задором они играют в футбол. Появилась заинтересованность. Многие звонят и интересуются проектом», — поделился Сергей Дмитриевич.

Воспитанник центра Николай Алексеевич Потапов за полгода стал серебряным призёром чемпионата России по паравелоспорту на треке среди лиц ПОДА. Ранее Николай и представить себе не мог, что так быстро может достичь такого результата, ведь изначально он хотел отдать предпочтение другому виду спорта. «Я пришел ложиться в больницу. Мне сначала поставили экзоскелет. Врач мне сказал: „Зачем это тебе? Без него ты двигаешься гораздо быстрее, давай тебя в спорт отдадим“. Согласился. Правда, изначально мечтал заниматься футболом, но за „Спартак“ играть не хотел: болею за ЦСКА, — признался спортсмен. Мне тогда предложили велоспорт. Я встретился с тренером. Он думал, что я заброшу это дело, так как было сложно совмещать тренировки с учебой, но мне удалось справиться со всеми трудностями».

Как говорят специалисты центра, перед тем, как отдать ребенка на тренировки, врачи сначала составляют ему «спортивный» диагноз. «Сначала мы тестируем детей, определяем, каким видом спорта они могут заниматься, на что они способны. Конечно, спрашиваем, что им ближе и интереснее. Даём нагрузку и смотрим, как отреагирует их организм, уже после этого что-то рекомендуем, — рассказал Шиошвили Владимир Альбертович, заведующий отделением физиотерапии, руководитель комплексной научной группы. — Мы наблюдаем за ребенком в режиме реального времени, что происходит с ним во время тренировки, после неё, также есть возможность тестировать его состояние здоровья и в ночное время суток. Со стороны, кажется, что ребенок спит и набирается сил, но это не значит, что его организм восстанавливается. В зависимости от результата рассчитывается физическая нагрузка на следующую тренировку». По словам специалиста, ранее такая методика применялась только к здоровым пациентам, а теперь в лаборатории выработали систему тестов, чтобы работать с детьми с ДЦП.

Но, чтобы добиться результата, высоких научных технологий и профессионализма врачей бывает недостаточно. «Главная проблема, с которой мы ранее столкнулись, — это неверие родителей в собственных детей, признается Татьяна Тимофеевна. — Мамы говорят, что ребёнок лучше будет учиться, а про спорт забудет. В этом-то и ошибка! Мамы „пропитались“ тем, что у ребенка нет возможностей, но это не так. К нам приходят некоторые родители и робко спрашивают: „А мой ребенок сможет заниматься спортом?“. Мы отвечаем: „Конечно же!“. Надо, чтобы у детишек жизнь была настоящая, спортивная. Только любовью можно вылечить маленького человека. Ведь очень многое идёт от родителей. Если они верят в своих детей, то всё получится!»