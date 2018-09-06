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Куклы с характером: жительница Бишкека шьет игрушки для особенных детей
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Куклы с характером: жительница Бишкека шьет игрушки для особенных детей 

Мир24 36 минут назад
Фото: Мир24
Гульнара Бердыкожоева из Бишкека шьет необычных кукол. Часть денег, полученных от продажи игрушек, она отдает на лечение мальчишек и девчонок. При этом у самой мастерицы функционируют лишь 25% легких. С героиней встретилась корреспондент «МИР 24» Галина Бушуева.
Гульнара живет в небольшой квартире со своей семьей. Она встретила нас с искренним радушием и сразу проводила в свою мастерскую, где на небольшом диванчике сидела ее подруга Саида. Кстати, Гульнара совсем не производит впечатление женщины, у которой серьезные проблемы со здоровьем. До тех пор, пока в процессе разговора не начинает задыхаться. Женщина срочно достает ингалятор и наконец начинает дышать полной грудью. Оказалось, что она с рождения инвалид второй группы. У нее врожденная легочная недостаточность. А для нормальной жизни приходится постоянно принимать поддерживающие препараты.
В небольшом шкафу за стеклянной дверцей стоят красивые куклы ручной работы. Глядя на фото, кажется, что тряпичные куклы мягкие и легкие, но на самом деле они увесистые, стоят без поддержки и двигают ручками и ножками, несмотря на то, что внутри нет каркаса, а вязаные шапки и цветочные венки с их головок снимаются. На изготовление одной такой игрушки у мастера уходит в среднем три дня. Двух одинаковых кукол у Гульнары не найти. Но кое-что общее у них все же есть — у всех нет рта и носа. Но мастер признается, что она осознанно оставляет куклам только глаза. Ведь так у тряпичных созданий не видно настроения и эмоций. И ребенок считает, кукла грустит и радуется вместе с ним.
«Я никогда не думала, что в тридцать три года найду свое призвание. Просто бродила по просторам интернета и увидела красивых тряпичных кукол. Они так мне понравились, что я загорелась сшить такую же куклу. Взяла подручные материалы. Разорвала майку телесного цвета и начала шить. А волосы своей первой кукле сделала из ниток. У меня проснулся настоящий азарт — стало интересно, получится ли у меня», — признается Гульнара.
Вдруг, услышав наш разговор, из соседней комнаты с куклой в руках прибегает девочка лет двенадцати — дочь мастера Ханзаада. В руках у нее та самая первая кукла — Лана. Так назвала ее девочка. У Ланы действительно синие волосы из ниток и очень простенькое платьице.
— Когда мама шила ее, я смотрела и думала, что же получится. А когда мама закончила и подарила мне куклу, я чуть не расплакалась. Эту куклу я бережно храню. Она мне очень дорога, — рассказывает Ханзаада.
Теперь же Гульнара специально закупает различный текстиль для своих кукол, а искусственные волосы заказывает в Москве.
Несмотря на тяжелый недуг, Гульнара помогает больным детям и сиротам.
«Благотворительность, как и куклы, пришла в мою жизнь совершенно случайно. Моя приятельница пригласила меня посетить детскую деревню, где живут сироты. И мне настолько там понравилось. Понравилось общаться с этими детьми», — рассказывает женщина.
С этого все и началось. Сначала Гульнара привозила детям продукты, вещи и игрушки. А потом стала проводить мастер-классы по рукоделию.
— Все дети, независимо от пола и возраста, всегда с интересом учатся. Должна признаться, что у мальчиков даже лучше получается, чем у девочек, — смеется мастер.
Рукодельница считает, что мальчики и девочки с особенностями развития такие же, как и все остальные. Чтобы поддержать таких детей, она шьет особенных кукол. Так, например, для благотворительной акции, одну куклу Гульнары посадили в инвалидное кресло, на вторую надели очки, а третью поставили на костыли. Этим она хотела показать, что особенные дети тоже хотят учиться, иметь друзей и не меньше нуждаются в любви, а коляски и костыли — лишь реквизит.
Пока мы беседовали с Гульнарой, ее подруга Саида достала из сумки небольшую куклу, которую мастер подарила ее сыну. Кукла на первый взгляд обычная, с иссиня черными волосами. Но, оказывается, у нее на правом ухе стоит имплант.
— Это портретная кукла для моего сына. Моему сыну 13 лет. У нас нарушен слух. У нас была тугоухость четвертой степени двусторонняя. И мы два года назад его проимплантировали. У нас стоит на правом ухе имплант. И вот Гульнара для нас, для моего сына специально сшила такую куклу, — рассказывает Саида.
Кроме того, Гульнара выставляет своих кукол на благотворительном аукционе, все средства с которого идут на помощь онкобольным детям. По мнению Гульнары, куклы сами решают, какими им быть. Среди них нет двух абсолютно похожих, и у каждой свой характер. Фото: предоставлено Гульнарой Бердыкожоевой
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