На встрече с населением в Головинском обсудили социальную поддержку людей льготных категорий

В минувшую среду в районном центре соцобслуживания на Онежской улице, дом 2 состоялась встреча главы управы Головинского района Михаила Панасенко с населением, на которой собравшиеся говорили о социально направленной деятельности и предоставлении льгот социально незащищенным группам граждан.

На мероприятии с докладом выступил заместитель главы управы по работе с населением Владислав Ратников.

— Мы обеспечивает защиту граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, а также иных нетрудоспособных и малообеспеченных групп населения, нуждающихся в социальной поддержке, — рассказал Владислав Ратников.

Помимо социальной поддержки граждан пожилого возраста, предоставляются меры социальной поддержки семьям с детьми.

— У нас проводится индивидуальная профилактическая работа с семьями, имеющими детей, осуществляется патронат над детьми, нуждающимися в помощи, и постинтернатный патронат, также оказывается адресная помощь и срочные социальные услуги, — подчеркнул Ратников. (ео)