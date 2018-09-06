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На встрече с населением в Головинском обсудили социальную поддержку людей льготных категорий
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На встрече с населением в Головинском обсудили социальную поддержку людей льготных категорий 

Управа района Головинский города Москвы 28 минут назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
В минувшую среду в районном центре соцобслуживания на Онежской улице, дом 2 состоялась встреча главы управы Головинского района Михаила Панасенко с населением, на которой собравшиеся говорили о социально направленной деятельности и предоставлении льгот социально незащищенным группам граждан.
На мероприятии с докладом выступил заместитель главы управы по работе с населением Владислав Ратников.
— Мы обеспечивает защиту граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, а также иных нетрудоспособных и малообеспеченных групп населения, нуждающихся в социальной поддержке, — рассказал Владислав Ратников.
Помимо социальной поддержки граждан пожилого возраста, предоставляются меры социальной поддержки семьям с детьми.
— У нас проводится индивидуальная профилактическая работа с семьями, имеющими детей, осуществляется патронат над детьми, нуждающимися в помощи, и постинтернатный патронат, также оказывается адресная помощь и срочные социальные услуги, — подчеркнул Ратников. (ео)
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