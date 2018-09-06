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Спортивно-оздоровительный детский лагерь «Новая Волна»
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Спортивно-оздоровительный детский лагерь «Новая Волна» 

CHIPS journal 2 часа назад
Фото: CHIPS journal
В «Новой Волне» дети научатся стрелять из лука, плавать, будут много гулять на свежем воздухе и даже поиграют в сыщиков. Помимо развлечений ребят ждут занятия английским языком, уроки основ актерского мастерства и экскурсии.
В стоимость путевки входит трансфер в лагерь и обратно, пятиразовое питание, медицинское и педагогическое сопровождение, проживание в 2-4местных номерах, развлечения и занятия. Каждый день фотоотчет о занятиях детей выкладывается на сайте.
Уточнить подробности можно на сайте лагеря.
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