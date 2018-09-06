Ещё
Екатерина Лахова: Готовить к семье девочек надо раньше
Далее:
Читайте также:
Ещё

Екатерина Лахова: Готовить к семье девочек надо раньше 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В Совет Федерации поступило предложение о подготовке девочек к семейной жизни с дошкольного возраста.
Во время пресс-конференции «Роль женщины в современном обществе» председатель Союза женщин России (СЖР) Екатерина Лахова выступила с предложением подготавливать в детских садах девочек к семейной жизни.
— Мы говорим о том, что готовить к семье девочек надо раньше, тогда, когда идут в детские дошкольные учреждения, школы, даже через ролевые игры и так далее. Разговор идет, что есть папа и мама, — пояснила Лахова.
Председатель СЖР пояснила, что в министерство просвещения было направлено обращение с просьбой разработать учебную программу по семейной жизни.
— Мы давно просим министерство просвещения, чтобы они в обязательном порядке, не просто факультативно, разработали программу здорового образа жизни и создания семьи, — отметила Екатерина Лахова.
Союз женщин России выступает за традиционные семейные отношения и считает, что необходимо усилить семейную политику на федеральном уровне.
Вечерняя Москва: последние новости
Якутского депутата раскритиковали за оскорбление матерей-одиночек Советы экспертов: Как школьнику стать лидером в учебе «Дневник счастливой мамы»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта тайна отношений Агутина и Варум7
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
Назван идеальный размер женской груди67
63-летняя женщина взорвала Интернет своим стилем69
«Свекровь дала ей месяц, чтобы выехать с ребенком»44
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
01:24
Как сложилась судьба девочек-шестерняшек
Дети
02:13
63-летняя женщина взорвала Интернет своим стилем
Мода
00:18
Решетова перестаралась с фотошопом
Звёзды Шоу-бизнес
00:12
«Все на показ»: Глюкозу критикуют за внешний вид
Звёзды
01:00
Нонна Гришаева показала свадебное фото
Звёзды
04:51
Звезды, получившие баснословные подарки за детей
Звёзды
12:20
Тренды, которые сделала модными семья Кардашьян
Звёзды
00:47
Нагиев удивил интимным признанием
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение