Екатерина Лахова: Готовить к семье девочек надо раньше

Совет Федерации поступило предложение о подготовке девочек к семейной жизни с дошкольного возраста.

Во время пресс-конференции «Роль женщины в современном обществе» председатель Союза женщин России (СЖР) Екатерина Лахова выступила с предложением подготавливать в детских садах девочек к семейной жизни.

— Мы говорим о том, что готовить к семье девочек надо раньше, тогда, когда идут в детские дошкольные учреждения, школы, даже через ролевые игры и так далее. Разговор идет, что есть папа и мама, — пояснила Лахова.

Председатель СЖР пояснила, что в министерство просвещения было направлено обращение с просьбой разработать учебную программу по семейной жизни.

— Мы давно просим министерство просвещения, чтобы они в обязательном порядке, не просто факультативно, разработали программу здорового образа жизни и создания семьи, — отметила Екатерина Лахова.

Союз женщин России выступает за традиционные семейные отношения и считает, что необходимо усилить семейную политику на федеральном уровне.