В районе Марьино завершает работу выставка «Ребята нашего двора»

Фотовыставка, посвященная творчеству юных москвичей, завершит работу 7 сентября — экспозицию «Ребята нашего двора» можно будет увидеть бесплатно в детском клубе «Подросток» на Подольской улице.

— Экспозиция рассказывает о самых ярких моментах работы клуба, жизни его творческих направлений, занятиях воспитанников, интересных мероприятиях. Фотографии сделаны самими детьми, их родителями и педагогами клуба, — подчеркнула директор клуба Людмила Стегалина

Досуговой деятельностью в клубе «Подросток» занимаются несколько сотен детей, об их творчестве и достижениях и повествует выставка.

Гостей ждут по адресу Подольская улица, дом 25, кв. 1. Вход свободный. Ограничений по возрасту нет. (ео)