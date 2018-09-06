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В районе Марьино завершает работу выставка «Ребята нашего двора»
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В районе Марьино завершает работу выставка «Ребята нашего двора» 

Управа района Марьино 1 час назад
Фотовыставка, посвященная творчеству юных москвичей, завершит работу 7 сентября — экспозицию «Ребята нашего двора» можно будет увидеть бесплатно в детском клубе «Подросток» на Подольской улице.
— Экспозиция рассказывает о самых ярких моментах работы клуба, жизни его творческих направлений, занятиях воспитанников, интересных мероприятиях. Фотографии сделаны самими детьми, их родителями и педагогами клуба, — подчеркнула директор клуба Людмила Стегалина.
Досуговой деятельностью в клубе «Подросток» занимаются несколько сотен детей, об их творчестве и достижениях и повествует выставка.
Гостей ждут по адресу Подольская улица, дом 25, кв. 1. Вход свободный. Ограничений по возрасту нет. (ео)
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