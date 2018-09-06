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Более 3,5 тыс. детей перевезли к местам отдыха электрички МТППК в июне-августе
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Более 3,5 тыс. детей перевезли к местам отдыха электрички МТППК в июне-августе 

Агентство «Москва» 1 час назад
Более 3,5 тыс. детей перевезли к местам отдыха электрички Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) за лето 2018 г., сообщили в пресс-службе перевозчика.
«Летом 2018 г. МТППК перевезла более 3,5 тыс. детей в составе организованных детских групп. Основными пунктами назначения стали спортивно-оздоровительные лагеря Тверской области», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в течение лета заявки на перевозку детей прислали 46 организованных групп — от восьми до 150 детей. В общей сложности пригородные поезда МТППК перевезли по заявкам около 1 тыс. ребят в июне, более 1,8 тыс. — в июле и еще 700 детей в августе. При этом к местам отдыха юных пассажиров чаще всего доставляли скоростные поезда «Ласточка».
«МТППК перевозит организованные детские группы не только в летний период, но и в течение всего года. Оставить заявку на такой трансфер может любая организация.
Перевозка детских групп всегда организуется с особой ответственностью. Детей размещают в отдельных вагонах, на всем пути следования их безопасность обеспечивают сотрудники полиции», — добавили в пресс-службе.
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