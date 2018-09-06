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Больше всего детей из Самары летали в Москву и Анталью
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Больше всего детей из Самары летали в Москву и Анталью 

Волга Ньюс 1 час назад
Это на 16% больше, чем во время летних каникул 2017 года. Самую значительную динамику прироста показали маршруты Самара — Москва +54% (22,4 тыс. пассажиров), Самара — Сочи +26% (8,1 тыс. человек) и Самара — Симферополь +24% (5,7 тыс. пассажира). Однако больше всего ребят минувшим летом отдохнуло в Турции, на рейсах Самара — Анталья авиакомпании перевезли 42,1 тыс. пассажиров (+19%), при этом зафиксировано сокращение детского пассажиропотока в европейские страны (Испания, Греция, Болгария).
Согласно действующим федеральным авиационным правилам, ребенок — это пассажир в возрасте от двух до 12 лет, который летит на отдельном кресле (в возрасте до двух лет детей могут перевозить без отдельного места, на руках родителей, после 12 лет пассажир летит как взрослый).
В летний период услугой посещения комнаты матери и ребенка воспользовались 106 пассажиров (с начала года — 333 человека). Сотрудники аэропорта напоминают, что провести время в детской комнате пассажиры с детьми и беременные женщины могут не только в случае задержки рейса, но и при длительном ожидании вылета. Здесь есть спальня, игровая комната, кухня с микроволновой печью, холодильником и ванная комната с пеленальным столиком. Комната матери и ребенка открыта круглосуточно, расположена на третьем этаже, перед зоной предполетных формальностей, справа от лестницы.
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