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В этом году на Кубани с помощью ЭКО родилось более 750 детей
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В этом году на Кубани с помощью ЭКО родилось более 750 детей 

Краснодарские известия 1 час назад
Об этом сообщили в пресс-службе краевого минздрава. Речь идет о применении экстракорпорального оплодотворения. В 8 месяцев 2018 года в регионе таким методом родилось на 37% больше детей, чем за обозначенный период в прошлом.
Вспомогательные репродуктивные технологии помогают пациентам рано или поздно осуществить мечту о рождении ребенка.
В филиале перинатального центра Краевой клинической больницы №2 (ККБ) благодаря данной методике удалось успешно выходить 5 двоен малышей от 1,2 до 1,5 килограммов. Они родились на очень ранних сроках беременности — 28-29 недель.
Раньше такие младенцы имели мало шансов выжить, а теперь после выписки из роддома они смогут жить полноценной жизнью.
Как сообщали «КИ», в Сочи с начала мундиаля родилось рекордное количество двоен. С начала Чемпионата Мира по футболу в Перинатальном центре горбольницы №9 Сочи родилось более 260 детей, из них шесть двоен.
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