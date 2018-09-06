В офисах откроют детские комнаты

Возможно, вскоре россиянки смогут брать детей в офис и оставлять их в специально оборудованных комнатах прямо на предприятиях. Такая норма содержится в рабочей версии нацпроекта «Демография». К 1 июля 2019 года Минтруд ждёт от бизнес-сообщества предложений, как реализовать эту идею.

Детсад придёт на каждый завод

В министерстве указывают, что задумка будет способствовать повышению занятости мам дошкольников, и к 2024 году на работу выйдут почти 70 процентов из них. При этом одно из главных требований к детским комнатам — они должны соответствовать требованиям СанПиН. А значит, с реализацией инициативы могут возникнуть серьёзные проблемы. В предпринимательском сообществе уже отметили, что на открытие детских комнат организациям понадобятся субсидии от государства.

В том, что компании смогут в массовом порядке открывать детские комнаты, опрошенные « Парламентской газетой » парламентарии сомневаются. «Вопрос об обеспечении местами в дошкольных образовательных учреждениях детей от трёх до семи лет решён практически по всей стране. Проблема осталась не более чем в пяти субъектах, и ситуация там находится на постоянном контроле, — напомнила первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова . — Второй этап — обеспечение детей ясельными группами. Опыт создания ясельных групп в организациях уже есть. Например, в том регионе, который я представляю в Совете Федерации, Башкортостане, на одном очень женском предприятии, на трикотажной фабрике, были созданы две группы. Однако этот процесс ни в коем случае не должен стать принудительным».

По словам сенатора, «плюсы» подобных групп заключаются в том, что пребывание в них детей возможно по «гибкому графику» — малыш сможет провести там не целый день, а три-четыре часа. «Но всё же система дошкольного образования, созданная в нашей стране ещё в советский период, считается одной из лучших в мире, начиная от программы и заканчивая организацией питания, — подчеркнула в разговоре с „Парламентской газетой“ Лилия Гумерова. — И именно она должна быть фундаментом».

Исключения из правил, по мнению парламентария, возможны там, где этого хотят и родители, и работодатели. «Там, где есть такая потребность у родителей и возможность у предприятия, к примеру, если речь идёт о крупном холдинге — то почему нет?» — поинтересовалась она.

Кто заплатит «за удовольствие»

Идея приблизить группы для малышей к месту пребывания их мам не нова. К примеру, ещё в 2016 году член Комитета Госдумы по образованию и науке Алёна Аршинова предложила открывать дошкольные группы в вузах. «Суть в том, что молодые мамы, обучающиеся в этих образовательных учреждениях, могли отдать своих детей на время учебы в такую группу, чтобы малыши были под присмотром. Сейчас около 35 университетов готовы принимать детей своих студентов. Для появления таких групп необходимо только лишь решение ректора», — сказала она в пресс-центре «Парламентской газеты».

При этом открытым остаётся вопрос, кто должен платить за организацию подобного присмотра. «По закону, услуга по дошкольному образованию полностью оплачивается государством, то что, касается бытовых услуг — то есть вопросы по содержанию ребёнка, должны решить родители и бизнес-сообщество. В этом вопросе они могли бы скооперироваться», — сказала Лилия Гумерова.

Было бы лучше, если Правительство больше заботилось о строительстве новых детских садов, тем более все возможности у государства для этого есть.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин также считает, что создать комнаты для дошкольников на каждом предприятии всё равно не получится. «Было бы лучше, если Правительство больше заботилось о строительстве новых детских садов, тем более все возможности у государства для этого есть», — отметил депутат в разговоре с «Парламентской газетой».

Олег Смолин напомнил о принятом решении перечислить в фонд Национального благосостояния порядка одного триллиона 750 миллиардов рублей. «Если фонд Национального благосостояния создан не для того, чтобы решать проблемы детей и пенсионеров, зачем он вообще нужен», — подчеркнул он.