Исследователи считают, что степень озеленения района сказывается на памяти детей 

Пространственная рабочая память помогает в учебе.
Научные специалисты из Великобритании пришли к выводу, что фактором, влияющим на память детей, является окружающая среда.
Обнаружилось, что степень озеленения района сказывается на пространственной памяти и внимании подрастающего поколения.
Вывод ученых представлен изданием British Journal of Educational Psychology.
Согласно результатам исследования, как подчеркивается, пространственная рабочая память отвечает за сохранение информации об окружающей среде и ориентацию в пространстве.
Таким образом, уверяют эксперты, в районах с парковыми зонами, аллеями и садами, люди куда активнее используют открытые пространства.