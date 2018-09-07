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Исследователи считают, что степень озеленения района сказывается на памяти детей
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Исследователи считают, что степень озеленения района сказывается на памяти детей 

Вечерняя Москва + ещё 1 47 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Пространственная рабочая память помогает в учебе.
Научные специалисты из Великобритании пришли к выводу, что фактором, влияющим на память детей, является окружающая среда.
Обнаружилось, что степень озеленения района сказывается на пространственной памяти и внимании подрастающего поколения.
Вывод ученых представлен изданием British Journal of Educational Psychology.
Согласно результатам исследования, как подчеркивается, пространственная рабочая память отвечает за сохранение информации об окружающей среде и ориентацию в пространстве.
Таким образом, уверяют эксперты, в районах с парковыми зонами, аллеями и садами, люди куда активнее используют открытые пространства.
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Женский форум
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