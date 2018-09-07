Исследователи считают, что степень озеленения района сказывается на памяти детей

Пространственная рабочая память помогает в учебе.

Научные специалисты из Великобритании пришли к выводу, что фактором, влияющим на память детей, является окружающая среда.

Обнаружилось, что степень озеленения района сказывается на пространственной памяти и внимании подрастающего поколения.

Вывод ученых представлен изданием British Journal of Educational Psychology.

Согласно результатам исследования, как подчеркивается, пространственная рабочая память отвечает за сохранение информации об окружающей среде и ориентацию в пространстве.

Таким образом, уверяют эксперты, в районах с парковыми зонами, аллеями и садами, люди куда активнее используют открытые пространства.