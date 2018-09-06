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Степень озеленения района влияет на память детей
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Степень озеленения района влияет на память детей 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Дети, живущие в районах с хорошим озеленением, обладают более развитой пространственной рабочей памятью. К такому выводу пришли ученые из Великобритании, опубликовавшие свою работу в журнале British Journal of Educational Psychology.
Пространственная рабочая память отвечает за сохранение информации об окружающей среде и ориентацию в пространстве. Чтобы перемещаться и находить объекты, нужно не только запоминать информацию о локациях, но и анализировать ее, не отвлекаясь на внешние раздражители. Этот процесс требует концентрации внимания.
Исследователи выдвинули гипотезу, что рабочая память и внимание детей могут зависеть от окружающей обстановки у дома и школы. Они отталкивались от предположений, основанных на знании принципов функционирования рабочей памяти и теории восстановления внимания (Attention Restoration Theory, ART), утверждающей, что на природе люди лучше концентрируются. Предположения исследователей подтвердились: похоже, обилие зеленых насаждений, в особенности рядом со школой, оказывает положительное воздействие и на рабочую память, и на внимание ребенка.
Чтобы проверить гипотезу, исследователи изучили когнитивные характеристики 4758 детей в возрасте 11 лет из Англии. Часть их проживает в более зеленых районах, остальные — там, где зелени практически нет. Рабочую память и внимание у испытуемых оценивали по тому, как они решают определенные задачи. Обнаружилась корреляция между успешным решением этих задач и степенью озеленения района, в котором находились дома и школы детей.
Объяснить результаты можно тем, что в районах с большим количеством парковых зон, аллей и садов, жители более активно используют открытые пространства. Например, чаще гуляют в парках. Активное исследование окружающей среды помогает детям быстрее научиться ориентироваться в пространстве и находить нужный путь. С точки зрения ART зеленые насаждения и различные парковые зоны привлекают к себе непроизвольное внимание, но оно остается минимальным, а значит, не отвлекает от решения насущных задач.
«Пространственная рабочая память — немаловажный фактор для достижения ребенком академических успехов, в частности, в математике», — добавила одна из авторов исследования доктор Эйрини Флоури (Eirini Flouri) из Университетского колледжа Лондона.
Также исследовательница отметила, что если обнаруженная в ходе работы зависимость когнитивных способностей ребенка от окружающей обстановки окажется причинной связью, то ее можно будет использовать для более грамотного планирования при постройке жилых кварталов.
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