Четверых детей в Сараевском районе изъяли из семей

Во время операции «Помоги пойти учиться» органы системы профилактики нашли четверых подростков, которые в этом году еще ни разу не были в школе, сообщает издательство «Пресса». Родители детей постоянно пьют и детьми совершенно не занимаются.

У подростков нет ни тетрадей, ни учебников, одежды — ничего, что необходимо иметь современному ребенку для получения образования. В связи с этим всех четверых детей изъяли из семей и поместили в Путятинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.