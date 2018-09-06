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Четверых детей в Сараевском районе изъяли из семей
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Четверых детей в Сараевском районе изъяли из семей 

АиФ Рязань + ещё 2 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Во время операции «Помоги пойти учиться» органы системы профилактики нашли четверых подростков, которые в этом году еще ни разу не были в школе, сообщает издательство «Пресса». Родители детей постоянно пьют и детьми совершенно не занимаются.
У подростков нет ни тетрадей, ни учебников, одежды — ничего, что необходимо иметь современному ребенку для получения образования. В связи с этим всех четверых детей изъяли из семей и поместили в Путятинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.
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