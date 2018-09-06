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Вешняковцев ожидает флешмоб
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Вешняковцев ожидает флешмоб 

Управа района Вешняки 56 минут назад
Фото: Управа района Вешняки
Юные вешняковцы могут присоединиться к грандиозному флешмобу, который будет организован 8 сентября в рамках празднования Дня города.
Акция объединит жителей нашего района разных возрастов, от малышей до представителей старшего возраста.
Муниципальный депутат Ольга Кудинова заметила, что обычно флешмобы завершают мероприятия, а в этот раз всё будет ровно наоборот. День города начнётся в 14:00 с появления мотоциклистов. Затем на сцену выйдут детские коллективы, а около неё развернётся своё шоу. Ольга Кудинова не стала раскрывать все задумки, однако рассказала, что во флешмобе будут задействованы и взрослые, и дети — физкультурники, ушуисты, представители совета ветеранов и многие другие.
Депутат призывает вешняковских детей и подростков присоединиться к этой прекрасной акции. Если вы хотите принять участие во флешмобе, запишитесь по телефону: 8 (903) 152-27-24.
Приходите отметить День города 8 сентября в 14:00 по адресу: ул. Вешняковская, вл. 16, амфитеатр Парка у прудов «Радуга».
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