Вешняковцев ожидает флешмоб

Юные вешняковцы могут присоединиться к грандиозному флешмобу, который будет организован 8 сентября в рамках празднования Дня города.

Акция объединит жителей нашего района разных возрастов, от малышей до представителей старшего возраста.

Муниципальный депутат Ольга Кудинова заметила, что обычно флешмобы завершают мероприятия, а в этот раз всё будет ровно наоборот. День города начнётся в 14:00 с появления мотоциклистов. Затем на сцену выйдут детские коллективы, а около неё развернётся своё шоу. Ольга Кудинова не стала раскрывать все задумки, однако рассказала, что во флешмобе будут задействованы и взрослые, и дети — физкультурники, ушуисты, представители совета ветеранов и многие другие.

Депутат призывает вешняковских детей и подростков присоединиться к этой прекрасной акции. Если вы хотите принять участие во флешмобе, запишитесь по телефону: 8 (903) 152-27-24.

Приходите отметить День города 8 сентября в 14:00 по адресу: ул. Вешняковская, вл. 16, амфитеатр Парка у прудов «Радуга».