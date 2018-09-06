Прокуратура проверяет поставки школьного питания в Актаныше, где отравились 20 детей 

Прокуратура проводит проверку по факту массового отравления детей в Актанышском районе Татарстана. В больницу доставили 20 школьников, все учащиеся СОШ №2. Как отмечено в сообщении пресс-службы надзорного ведомства, проводимая проверка касается организации питания детей в школе, в том числе, соблюдения требований санитарного контроля. Предстоит дать оценку подготовке персонала, законности поставки продуктов питания. В проверке принимает участие Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, отметили в прокуратуре. «…прокуратурой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц контрольно-надзорных органов и образовательного учреждения, ответственных за организацию питания детей». В случае выявления нарушений примут меры прокурорского реагирования. Напомним, дети стали поступать в больницу со вчерашнего вечера, о чем рассказал депутат Алмаз Нурлыев, чья дочь оказалась среди пострадавших. Сначала сообщалось о 16 госпитализированных, затем число отравившихся выросло до 20 человек. Выводы касаемо причины отравления представители миндрава РТ или правоохранительных органов пока делать не готовы.