Ещё
Юлия Пересильд с дочками, Чулпан Хаматова и другие звезды открыли «Академию Галчонка» для «особенных» детей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юлия Пересильд с дочками, Чулпан Хаматова и другие звезды открыли «Академию Галчонка» для «особенных» детей 

Passion.ru 26 минут назад
Фото: Passion.ru
На днях в московском саду «Эрмитаж» прошел 5-й юбилейный благотворительный фестиваль «Галафест» для «особенных» детей и их родителей.
Накануне друзья благотворительного фонда «Галчонок» собрались в саду «Эрмитаж», чтобы отпраздновать юбилейный семейный инклюзивный фестиваль «Галафест». Вот уже пятый год подряд этот проект объединяет особенных и очень особенных детей и показывает, что всем ребятам важно общаться, играть, веселиться, а значит, вместе они могут отлично проводить время.
В этом году в рамках «Галафеста» на один день открылась «Академия Галчонка», преподавателями в которой стали российские знаменитости — от давних попечительниц фонда Юлии Пересильд и Чулпан Хаматовой до Дмитрия Хрусталева и Влада Топалова.
Все маленькие посетители фестиваля и их родители быстро разошлись по разным факультетам: Доброты, Естествознания, Прикладного искусства, Кино и театра, Увлекательного спорта и другим. Во время учебы студенты ВГИКа снимали фильм, который был показан в этот же вечер на торжественном закрытии фестиваля.
Фото: Соня Романова, Сергей Климкин, Татьяна Мордвинова / пресс-служба
Видео: Instagram
Passion.ru: последние новости
Екатерина Климова, Татьяна Навка и другие звезды поздравили с началом учебного года Екатерина Климова отметила начало учебного года с бывшим мужем и свекровью Дмитрий Певцов смирился со смертью сына: «Как бы мы их здесь ни любили, там им еще лучше»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта тайна отношений Агутина и Варум7
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
Назван идеальный размер женской груди67
63-летняя женщина взорвала Интернет своим стилем69
Лола Астанова: самая красивая пианистка мира9
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
01:24
Как сложилась судьба девочек-шестерняшек
Дети
02:13
63-летняя женщина взорвала Интернет своим стилем
Мода
00:18
Решетова перестаралась с фотошопом
Звёзды Шоу-бизнес
00:12
«Все на показ»: Глюкозу критикуют за внешний вид
Звёзды
01:00
Нонна Гришаева показала свадебное фото
Звёзды
04:51
Звезды, получившие баснословные подарки за детей
Звёзды
12:20
Тренды, которые сделала модными семья Кардашьян
Звёзды
00:47
Нагиев удивил интимным признанием
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение