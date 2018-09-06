Юлия Пересильд с дочками, Чулпан Хаматова и другие звезды открыли «Академию Галчонка» для «особенных» детей 

На днях в московском саду «Эрмитаж» прошел 5-й юбилейный благотворительный фестиваль «Галафест» для «особенных» детей и их родителей.
Накануне друзья благотворительного фонда «Галчонок» собрались в саду «Эрмитаж», чтобы отпраздновать юбилейный семейный инклюзивный фестиваль «Галафест». Вот уже пятый год подряд этот проект объединяет особенных и очень особенных детей и показывает, что всем ребятам важно общаться, играть, веселиться, а значит, вместе они могут отлично проводить время.
В этом году в рамках «Галафеста» на один день открылась «Академия Галчонка», преподавателями в которой стали российские знаменитости — от давних попечительниц фонда Юлии Пересильд и Чулпан Хаматовой до Дмитрия Хрусталева и Влада Топалова.
Все маленькие посетители фестиваля и их родители быстро разошлись по разным факультетам: Доброты, Естествознания, Прикладного искусства, Кино и театра, Увлекательного спорта и другим. Во время учебы студенты ВГИКа снимали фильм, который был показан в этот же вечер на торжественном закрытии фестиваля.
Фото: Соня Романова, Сергей Климкин, Татьяна Мордвинова / пресс-служба
Видео: Instagram