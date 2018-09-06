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Библиотека №27 в САО отметит юбилей детского поэта Бориса Заходера
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Библиотека №27 в САО отметит юбилей детского поэта Бориса Заходера 

Префектура САО города Москвы 27 минут назад
Фото: Префектура САО города Москвы
В районе Ховрино 12 сентября в 11:00 пройдет мероприятие в честь юбилея детского поэта Бориса Владимировича Заходера. Мероприятие пройдет по адресу: ул. Фестивальная, д.67. Организатором выступила Библиотека №27.
К 100-летнему юбилею детского поэта Б. Заходера библиотека приглашает на познавательную программу. В программе-знакомство с творчеством поэта, видеопрезентация, громкие чтения, стихи, рисунки детей, книжная выставка, показ мультфильма по произведениям Б. Заходера. Мероприятие направлено на популяризацию чтения детей и знакомства с литературным творчеством поэта.
Борис Заходер — детский писатель, имя которого знакомо каждому из нас с детства. Это человек, который приложил массу усилий, чтобы литература для малышей встала в один ряд с серьезными произведениями — и ему это, безусловно, удалось. Однако далеко не все знают, что творческая биография Бориса Заходера не ограничилась только написанием сказок и стихотворений для детей: Борис Владимирович был также талантливым переводчиком и поэтом.
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