Библиотека №27 в САО отметит юбилей детского поэта Бориса Заходера

В районе Ховрино 12 сентября в 11:00 пройдет мероприятие в честь юбилея детского поэта Бориса Владимировича Заходера . Мероприятие пройдет по адресу: ул. Фестивальная, д.67. Организатором выступила Библиотека №27.

К 100-летнему юбилею детского поэта Б. Заходера библиотека приглашает на познавательную программу. В программе-знакомство с творчеством поэта, видеопрезентация, громкие чтения, стихи, рисунки детей, книжная выставка, показ мультфильма по произведениям Б. Заходера. Мероприятие направлено на популяризацию чтения детей и знакомства с литературным творчеством поэта.

Борис Заходер — детский писатель, имя которого знакомо каждому из нас с детства. Это человек, который приложил массу усилий, чтобы литература для малышей встала в один ряд с серьезными произведениями — и ему это, безусловно, удалось. Однако далеко не все знают, что творческая биография Бориса Заходера не ограничилась только написанием сказок и стихотворений для детей: Борис Владимирович был также талантливым переводчиком и поэтом.