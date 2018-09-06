Новая книга из серии экосказок «Хранимиры» скоро поступит в продажу

Очередная книга из серии экологических сказок «Хранимиры» совсем скоро появится на прилавках магазинов. Произведение посвящено защите животных, его представила на пресс-конференции автор франшизы — детский писатель и психолог Елена Журек

Кстати, совсем недавно первые четыре произведения перевели в аудио-формат. Теперь их могут послушать даже малыши. А специально для слепых и слабовидящих детей выпустили 900 экземпляров книг со шрифтом Брайля. Не исключено, что появятся мультфильмы и даже сувениры с любимыми персонажами. Все сказки написаны в доступном формате. Они затрагивают очень важную тему — экологическую.

«Один из главных посылов, который мы протягиваем через все книги — объяснить детям, что планета земля — это и есть наш дом. Что как мы ведем себя в нашей квартире, в нашем малом доме, так нужно вести себя и на всей планете», — рассказала Елена Журек.

Экологические фантастические сказки «Хранимиры» вышли в Московской области в 2017 году. Произведения издают для дошколят и младших классов школы. Книги уже передали в библиотеки, а также в детские сады.