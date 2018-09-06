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В Приморском районе открылся уже пятый с начала года детский сад
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В Приморском районе открылся уже пятый с начала года детский сад 

АСН-Инфо 23 минуты назад
Фото: АСН-Инфо
В Приморском районе состоялось открытие нового детского сада. Ленточку на входе в сад торжественно перерезали глава района Николай Цед и воспитанники сада.
Садик расположен в квартале сложившейся застройки, на Стародеревенской ул., 23.
«На объекте сменилось несколько подрядчиков, но главная задача была завершить работы качественно — и сегодня мы видим какой замечательный, современный получился сад. В этом году мы открыли уже пять детских садов, и в наших планах до конца года открыть еще три», — отметил Николай Цед.
Трехэтажное здание детского сада начали строить 4 года назад. Сейчас в нем установлено современное оборудование, и есть все необходимое для успешного воспитательного процесса, бассейн, игровые комнаты. Одна из особенностей учреждения — кабинет традиционной русской культуры, со стилизованной печкой, старинными куклами, кокошниками, предметами быта. Детский сад рассчитан на занятия 330 детей.
Детский сад № 12 стал пятым, открытым в Приморском районе к новому учебному году. В начале лета воспитанников приняли сады, построенные за счет средств инвесторов в кварталах новой застройки.
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