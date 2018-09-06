Первый в Вологодской области модульный автогородок в детском саду Вологды поможет малышам изучать Правила дорожного движения

Городок безопасности оборудован в детском саду № 92 «Ивушка». В торжественном открытии принял участие Губернатор области Олег Кувшинников , городские власти, представители правоохранительных органов , учреждений образования, малыши и их родители.

В спортивном зале обустроили место для практической подготовки. Вместе с педагогами дети становятся участниками игры, имитирующей реальное автомобильное движение на улицах города. Для наглядного изучения ПДД на полу нанесена дорожная разметка, есть пешеходные переходы и знаки дорожного движения, а также остановки общественного транспорта и действующие светофоры. Автогородок оснащен двумя детскими электромобилями и двумя велосипедами.

«Впервые в Вологодской области оборудован детский городок безопасности дорожного движения именно в дошкольном учреждении образования. Правилам дорожного движения необходимо обучать детей с самого раннего возраста. Это здорово, что мы, поставив этот городок, запустили федеральную программу безопасности дорожного движения по инициативе нашего Президента России Владимира Путина . С каждым годом будем ставить в самые крупные детские сады и школы автогородки для того, чтобы наши дети изучали ПДД и чувствовали себя безопасно на улицах наших городов», — прокомментировал Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Большое внимание уделяется и теоретической подготовке малышей. Об основах ПДД рассказывают ребятам в игровой форме. В помощь — специализированный компьютерный комплекс «Дорожная азбука». Занятия на тему безопасности дорожного движения в детском саду «Ивушка» проходят регулярно с участием сотрудников ГИБДД

Местом установки такого современного комплекса этот детский сад выбран не случайно. Дошкольное учреждение — одно из лучших в регионе. Три раза детсад становился победителем городского конкурса «Лучшее образовательное учреждение года». В этом автогородке будут заниматься не только эти малыши, но и ребята из других детских садов. Также будут проводиться теоретические занятия с педагогами.

«Сегодня мы пригласили руководителей дошкольных учреждений нашего города, чтобы они познакомились, посмотрели, какое оборудование имеется у нас в детском саду, и смогли взять себе на вооружение это направление в работе. Мы планируем проведение общегородского конкурса в нашем саду. Сначала это будет проверка теоретических знаний по правилам безопасности дорожного движения, а потом мы посмотрим, как дети на практике выполняют эти правила», — рассказала заведующая детским садом № 92 «Ивушка» Екатерина Ляпина

Стоимость одного модульного автогородка — 500 тысяч рублей. Средства получены регионом в рамках федеральной целевой программы по повышению безопасности дорожного движения. Напомним, в новом майском указе Президента страны теме безопасности на дорогах посвящен отдельный блок.

«Вся эта работа проводится в комплексе. Так, на 1 сентября в 24-х образовательных учреждениях Вологодчины были открыты кадетские классы правоохранительной направленности, в основном с профилем безопасности дорожного движения. Я думаю, через 5-7 лет мы почувствуем отдачу от реализации этого федерального проекта, который заключается в снижении тяжести последствий от ДТП на дорогах и, прежде всего, связанных с детьми», — считает генерал-майор полиции, начальник УМВД России по Вологодской области Виктор Пестерев

С начала этого года в Вологде произошло 58 ДТП, в которых пострадали 67 детей, 1 ребенок погиб. В регионе пострадали больше 150 несовершеннолетних, рост составил 40%. Поэтому занятия по безопасности дорожного движения необходимы. В 2019 году автогородками в области будут обеспечены еще 3 дошкольные организации: один детский сад за счет федерального бюджета и два за счет средств региональной казны. Также планируется и переобустройство автогородка в Кремлевском саду в областной столице.

«Мы прорабатываем вопрос реорганизации автогородка в Кремлевском саду. Тот городок, который функционировал ранее, сегодня утратил много элементов. По поручению Мэра Вологды Сергея Воропанова , на место выезжала межведомственная группа. Мы оговорили, чем необходимо сегодня доукомплектовать этот объект. На сентябрьской сессии планируется рассмотреть вопрос финансирования», — рассказал заместитель Мэра Вологды по социальным вопросам Вадим Цепа

В автогородке совместно с инспекторами ГИБДД планируется проводить соревнования для маленьких участников дорожного движения. Добавим, по поручению Губернатора области закуплено 30 тысяч световозвращающих элементов для всех учеников первых и вторых классов школ Вологодчины.