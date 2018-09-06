Первый в Вологодской области модульный автогородок в детском саду Вологды поможет малышам изучать Правила дорожного движения 

Городок безопасности оборудован в детском саду № 92 «Ивушка». В торжественном открытии принял участие Губернатор области Олег Кувшинников, городские власти, представители правоохранительных органов, учреждений образования, малыши и их родители.
В спортивном зале обустроили место для практической подготовки. Вместе с педагогами дети становятся участниками игры, имитирующей реальное автомобильное движение на улицах города. Для наглядного изучения ПДД на полу нанесена дорожная разметка, есть пешеходные переходы и знаки дорожного движения, а также остановки общественного транспорта и действующие светофоры. Автогородок оснащен двумя детскими электромобилями и двумя велосипедами.
«Впервые в Вологодской области оборудован детский городок безопасности дорожного движения именно в дошкольном учреждении образования. Правилам дорожного движения необходимо обучать детей с самого раннего возраста. Это здорово, что мы, поставив этот городок, запустили федеральную программу безопасности дорожного движения по инициативе нашего Президента России Владимира Путина. С каждым годом будем ставить в самые крупные детские сады и школы автогородки для того, чтобы наши дети изучали ПДД и чувствовали себя безопасно на улицах наших городов», — прокомментировал Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
Большое внимание уделяется и теоретической подготовке малышей. Об основах ПДД рассказывают ребятам в игровой форме. В помощь — специализированный компьютерный комплекс «Дорожная азбука». Занятия на тему безопасности дорожного движения в детском саду «Ивушка» проходят регулярно с участием сотрудников ГИБДД.
Местом установки такого современного комплекса этот детский сад выбран не случайно. Дошкольное учреждение — одно из лучших в регионе. Три раза детсад становился победителем городского конкурса «Лучшее образовательное учреждение года». В этом автогородке будут заниматься не только эти малыши, но и ребята из других детских садов. Также будут проводиться теоретические занятия с педагогами.
«Сегодня мы пригласили руководителей дошкольных учреждений нашего города, чтобы они познакомились, посмотрели, какое оборудование имеется у нас в детском саду, и смогли взять себе на вооружение это направление в работе. Мы планируем проведение общегородского конкурса в нашем саду. Сначала это будет проверка теоретических знаний по правилам безопасности дорожного движения, а потом мы посмотрим, как дети на практике выполняют эти правила», — рассказала заведующая детским садом № 92 «Ивушка» Екатерина Ляпина.
Стоимость одного модульного автогородка — 500 тысяч рублей. Средства получены регионом в рамках федеральной целевой программы по повышению безопасности дорожного движения. Напомним, в новом майском указе Президента страны теме безопасности на дорогах посвящен отдельный блок.
«Вся эта работа проводится в комплексе. Так, на 1 сентября в 24-х образовательных учреждениях Вологодчины были открыты кадетские классы правоохранительной направленности, в основном с профилем безопасности дорожного движения. Я думаю, через 5-7 лет мы почувствуем отдачу от реализации этого федерального проекта, который заключается в снижении тяжести последствий от ДТП на дорогах и, прежде всего, связанных с детьми», — считает генерал-майор полиции, начальник УМВД России по Вологодской области Виктор Пестерев.
С начала этого года в Вологде произошло 58 ДТП, в которых пострадали 67 детей, 1 ребенок погиб. В регионе пострадали больше 150 несовершеннолетних, рост составил 40%. Поэтому занятия по безопасности дорожного движения необходимы. В 2019 году автогородками в области будут обеспечены еще 3 дошкольные организации: один детский сад за счет федерального бюджета и два за счет средств региональной казны. Также планируется и переобустройство автогородка в Кремлевском саду в областной столице.
«Мы прорабатываем вопрос реорганизации автогородка в Кремлевском саду. Тот городок, который функционировал ранее, сегодня утратил много элементов. По поручению Мэра Вологды Сергея Воропанова, на место выезжала межведомственная группа. Мы оговорили, чем необходимо сегодня доукомплектовать этот объект. На сентябрьской сессии планируется рассмотреть вопрос финансирования», — рассказал заместитель Мэра Вологды по социальным вопросам Вадим Цепа.
В автогородке совместно с инспекторами ГИБДД планируется проводить соревнования для маленьких участников дорожного движения. Добавим, по поручению Губернатора области закуплено 30 тысяч световозвращающих элементов для всех учеников первых и вторых классов школ Вологодчины.