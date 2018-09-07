«Готовить девочек к семейной жизни надо с сада»: сенатор Лахова выступила с инициативой

Агентство новостей «Москва» проинформировало читателей о предложении председателя Союза женщин России (СЖР) Екатерины Лаховой разработать программу о правилах создания семьи, которую можно было бы внедрять в детских садах. Сенатор убеждена, что учить девочек тому, как создавать семью, беречь ее и сохранять, надо с дошкольного возраста.

На пресс-конференции «Роль женщины в современном обществе» она сказала:

Мы говорим о том, что готовить к семье девочек надо раньше, тогда, когда идут в детские дошкольные учреждения, школы, даже через ролевые игры и так далее. Разговор идет, что есть папа и мама. Мы давно просим министерство просвещения, чтобы они в обязательном порядке, не просто факультативно, разработали программу здорового образа жизни и создания семьи.

Лахова убеждена в необходимости усиления семейной политики на государственном уровне.