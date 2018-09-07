Из больницы выписали всех детей, госпитализированных после отравления в Татарстане 

КАЗАНЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Все школьники, госпитализированные с признаками отравления в Актанышском районе, выписаны из больницы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
По данным на утро пятницы, в ЦРБ Актанышского района находилось 25 детей с признаками отравления.
"Все дети выписаны, их состояние нормальное", — сказала представитель пресс-служба ведомства.
Как сообщалось, по факту массового отравления возбуждено дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» УК РФ.
В управлении Роспотребнадзора республики уточнили, что речь может идти о кишечной инфекции, гастроэнтерите. По предварительным данным следствия, 5 сентября вечером школьники почувствовали сильные боли в животе, после чего утром 6 сентября обратились в медицинское учреждение.