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В Актанышском районе после массового отравления детей проверяют все школы
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В Актанышском районе после массового отравления детей проверяют все школы 

Казанский репортер + ещё 3 53 минуты назад
Фото: Казанский репортер
В Актанышском районе Татарстана продолжается работа после массового отравления школьников — учеников СОШ №2, поступивших в больницу накануне вечером и сегодня в течение дня. Всех детей госпитализировали с одинаковыми жалобами на боли в животе и тошноту. В Актанышской ЦРБ, как уточняют в пресс-службе района, находятся ученики первых, вторых, третьих, четвертых, пятых и шестых классов. «Известно, что четверо школьников в состоянии средней степени тяжести, остальные пострадавшие — в легкой степени», — говорят представители администрации. Оценку ситуации главой района Энгелем Фаттаховым пресс-служба приводит к вечеру сегодняшнего дня. Фаттахов заявил о проведении экстренного заседания районной комиссии по ЧС, отметив, все дети получили медпомощь. Установлен предварительный диагноз пациентов — это острый гастроэнтерит. Проверку продолжают прокуратура и Роспотребнадзор. «По результатам проверки будут приняты самые жесткие меры в отношении тех, кто допустил такую халатность в вопросах безопасности детей, — сказал глава района. — Кроме того, проверка коснется всех без исключения образовательных учреждений». Между тем, в Министерстве здравоохранения РТ заявили об увеличении числа пострадавших до 22 человек. Напомним, дети стали поступать в больницу со вчерашнего вечера, о чем рассказал депутат Алмаз Нурлыев, чья дочь оказалась среди пострадавших. Сначала сообщалось о 16 госпитализированных, затем число отравившихся выросло до 20 человек. Выводы касаемо причины отравления представители миндрава РТ или правоохранительных органов пока делать не готовы. По факту отравления возбуждено уголовное дело, сообщили
в СУ СКР по РТ.
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