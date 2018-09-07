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В Татарстане из больницы выписали детей, отравившихся в школе
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В Татарстане из больницы выписали детей, отравившихся в школе 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
КАЗАНЬ, 7 сен — РИА Новости. Все 25 детей, госпитализированных в четверг после отравления в школе в Актанышскую районную больницу, в пятницу выписаны, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава республики Альфия Хасанова.
По данным регионального следственного управления СК, 6 сентября в Актанышскую центральную районную больницу с признаками отравления были госпитализированы 16 учеников 1-4 классов Актанышской средней общеобразовательной школы №2 с углубленным изучением отдельных предметов. По предварительным данным, накануне вечером школьники почувствовали сильные боли в животе и уже утром в четверг обратились в медицинское учреждение. К утру пятницы число госпитализированных школьников возросло до 25 человек. По факту отравления было возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
"Все дети выписаны в пятницу в удовлетворительном состоянии", — сказала Хасанова.
Ранее собеседница агентства отмечала, что состояние большинства госпитализированных школьников легкой степени тяжести. По предварительной информации, у детей кишечная инфекция, источник которой устанавливается.
В Актаныше работают следователи и специалисты управления Роспотребнадзора по Татарстану, которые отобрали в школе пробы для лабораторных исследований (сырье, продукты, смывы с объектов окружающей среды), обследуется персонал.
Президент Татарстана Рустам Минниханов ранее в пятницу заявил о недопустимости возникновения подобных инцидентов в будущем. Он поручил в ближайшее время проверить, как организовано детское питание в учебных заведениях республики, в частности, ознакомиться с системой закупок продуктов, условиями их хранения и санитарным состоянием помещений, а также принять необходимые меры для устранения недочетов.
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