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Эвелина Бледанс, Роман Полянский и другие знаменитости вышли в свет с детьми
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Эвелина Бледанс, Роман Полянский и другие знаменитости вышли в свет с детьми 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Телеканал СТС Kids представил премьеру мультсериала «Царевны».
Звезды российского шоубизнеса, известные блогеры, популярные актеры вместе с детьми вышли в свет. Телеканал СТС Kids представил премьеру мультсериала «Царевны» в киноклубе «Фитиль».
Оценить новинку пришли Эвелина Бледанс с сыном Семеном, актер сериала «Мамочки» Роман Полянский с дочкой Марфой, а еще директор телеканала СТС Kids Лев Макаров с семьей.
Среди гостей были маленькая актриса киносериала «Гоголь» Марта Тимофеева, а также «самая красивая девочка в мире» Настя Князева со своим братом Артемом.
Для детей устроили настоящий праздник. Развлекательную программу открыл фокусник-иллюзионист, заставивший и малышей, и взрослых поверить в настоящие чудеса. Все желающие стать похожими на маленьких волшебниц делали себе аквагрим.
Кстати, детям очень запомнилось химическое шоу. Профессионалы показали настоящие уроки магии для детей и взрослых и познакомили гостей со способностями героинь мультсериала «Царевны».
А перед премьерным показом мультсериала на сцене киноклуба выступили самые настоящие звезды СТС Kids — группа «Крутые рокеры». К слову, их песня «Мультики» уже успела полюбиться телезрителям. А участница шоу «Голос», певица Виолетта Вольская исполнила саундтрек мультсериала «Царевны».
После показа дети признались, что им очень понравились главные героини, причем каждая по-своему: Дарья-Царевна Несмеяна, Царевна Елена Прекрасна, Василиса-Царевна Лягушка, Варвара Краса-Длинная Коса и Спящая Царевна Соня.
Отметим, что мультсериал «Царевны» можно смотреть в 18:30 по будням на телеканале СТС Kids.
Фото: пресс-служба телеканала СТС Kids
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