Эвелина Бледанс, Роман Полянский и другие знаменитости вышли в свет с детьми

Телеканал СТС Kids представил премьеру мультсериала «Царевны».

Звезды российского шоубизнеса, известные блогеры, популярные актеры вместе с детьми вышли в свет. Телеканал СТС Kids представил премьеру мультсериала «Царевны» в киноклубе «Фитиль».

Среди гостей были маленькая актриса киносериала «Гоголь» Марта Тимофеева , а также «самая красивая девочка в мире» Настя Князева со своим братом Артемом.

Для детей устроили настоящий праздник. Развлекательную программу открыл фокусник-иллюзионист, заставивший и малышей, и взрослых поверить в настоящие чудеса. Все желающие стать похожими на маленьких волшебниц делали себе аквагрим.

Кстати, детям очень запомнилось химическое шоу. Профессионалы показали настоящие уроки магии для детей и взрослых и познакомили гостей со способностями героинь мультсериала «Царевны».

А перед премьерным показом мультсериала на сцене киноклуба выступили самые настоящие звезды СТС Kids — группа «Крутые рокеры». К слову, их песня «Мультики» уже успела полюбиться телезрителям. А участница шоу «Голос», певица Виолетта Вольская исполнила саундтрек мультсериала «Царевны».

После показа дети признались, что им очень понравились главные героини, причем каждая по-своему: Дарья-Царевна Несмеяна, Царевна Елена Прекрасна, Василиса-Царевна Лягушка, Варвара Краса-Длинная Коса и Спящая Царевна Соня.

Отметим, что мультсериал «Царевны» можно смотреть в 18:30 по будням на телеканале СТС Kids.

Фото: пресс-служба телеканала СТС Kids