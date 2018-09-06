С ребенком на работу. Эксперты — о создании детских комнат в офисах

Для россиянок планируют создать возможность ходить на работу с детьми и оставлять малышей в специально оборудованных комнатах прямо в здании организации. Минтруд ожидает от сообществ работодателей предложений о том, как реализовать эту идею: такой пункт включен в рабочую версию нацпроекта «Демография», пишут "Известия"

Портал Москва 24 выяснил у экспертов, насколько реализуема такая инициатива.

"Если речь идет о детских комнатах для детей старше 3 лет, это одна ситуация. С ними действительно могут работать педагоги, это дети, которые ухаживают за собой. Это может быть хорошим подспорьем", — считает Абанкина. Однако она указала на то, что сегодня достигнута практически 100% доступность детских садов для детей старше трех лет, поэтому такая поддержка если и нужна, то лишь «точечная».

Ключевым направлением, по мнению эксперта, должна стать ситуация с детьми, не достигшими трехлетнего возраста. «Для таких детей, которые нуждаются в серьезном присмотре и уходе, в обеспечении питания, безопасности, которые сами за собой не ухаживают, создание в офисах подобных комнат, с учетом всех требований СанПиНа, я считаю мало реалистичным», — заявила собеседница портала Москва 24.

Она подчеркнула, что сама обстановка, контакты со взрослой средой в офисах для маленький детей может представлять угрозу.

"Как элемент решения проблемы обеспечения дошкольного образования до трех лет, которая сегодня поставлена в проекте «Демография» как 100% доступность для того чтобы обеспечить выход матерей, в проекте «Образование» как создание условий для таких семей, мне кажется одним из возможных решений, но вижу очень серьезные затруднения, если речь идет о детях до трех лет", — сказала эксперт.

Затраты для бизнеса Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала, что если речь идет о крупном предприятии, оно, как правило, способно «субсидировать своих работниц на предоставление места в детском саду и яслях, либо на оплату частных нянь».

"Раньше была принята такая практика, что крупное предприятие имеет подшефные учреждения: детсады, школы, ясли. Они в советское время строили за свой счет, они были на их балансе и их содержали, развивали. Сейчас эта практика, во многом, утеряна, если ее возродить, то это было бы логично. Это является посильным бременем для либо градо— либо бюджетообразующего предприятия", — считает Волынец.

Однако в случае с малым и средним бизнесом, обязательство компаний иметь детские комнаты может стать для них, по мнению Волынец, непосильным бременем. «Когда мы говорим о содержании детей в этих местах, мы понимаем, что речь идет не только о предоставлении помещений. Если эта частная компания на 3 рабочих места, то она может занимать всего одну комнату в бизнес центре, и аренда еще одной такой же комнаты увеличит издержки и может поставить под угрозу существование бизнеса», — отмечает собеседница портала Москва 24.

По ее словам, создание подобных детских комнат переложит ответственность с плеч государства на плечи малого и среднего бизнеса. «Если мы сейчас обяжем их оборудовать специальные помещения для содержания детей, чтобы это было сделано на должном уровне, потребуются высокие затраты — соблюдение санитарных норм, обеспечение технической безопасности, присутствие специалистов по работе с детьми, педагогов и т.д.», — рассказала Волынец.

Кроме того, нужно понимать, на сколько часов в таких комнатах можно будет оставлять детей. Если это детские комнаты длительного пребывания, то одной комнаты, по мнению эксперта, будет недостаточно — нужен участок, оборудованная придомовая территория, поскольку есть определенные требования к детскому дню.

"Это по сути дела либо полноценный детсад либо полноценные ясли. Можно работодателю рекомендовать оборудование таких помещений, но обязывать их это делать — крайне неправильно", — считает Волынец.

Дошкольный педагог-психолог Полина Малахова отмечает, что дошкольное помещение должно удовлетворять целому ряду требований по оснащению, оборудованию и персоналу. Кроме того, группы необходимо будет разделять по возрастам, а также учитывать, что в детских комнатах время пребывания обычно составляет примерно 2-3 часа, если более длительный период — по ее мнению, это не будет отличаться от детского сада.

Председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева высказалась против такой инициативы. «Как вы себе это представляете? Я приведу ребенка, посажу его в комнату и буду бегать к нему через каждые пять минут. Во-первых, я с этой версией не согласна, а во-вторых, это еще только версия», — сказала Плетнева.

В Министерстве труда инициативу комментировать отказались.

Евгения Маркова