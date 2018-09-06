Мама, ты меня не любишь! Что делать, когда дети ревнуют

Женский психолог Елена Вайс рассказала, почему ревность старшего ребенка к младшему — норма и когда обращаться к психологу, если со временем ситуация не изменилась.

Больше внимания!

Ревность старшего к младшему — норма. Но если младший еще ничего не осознает, старшему при появлении малыша становится плохо: раньше он был одним — единственным, а сейчас приходится делить родителей с кем-то еще. Ребенку кажется, что его не любят: у детей другая картина мира и восприятие его.

Малыш не понимает, что это брат или сестра. В его глазах ситуация следующая: мама принесла нового ребенка и теперь все достается только ему.

Самый простой способ исправить ситуацию: уделять старшему больше внимания и времени!

Первые несколько месяцев младшему для счастья нужно быть сытым, переодетым и выспавшимся — его достаточно взять на руки и покачать, чтобы он был рад.

Старайтесь как можно чаще проводить время со старшим ребенком: играйте, разговаривайте, гуляйте, не игнорируйте его просьбы. Только через любовь можно бороться с ревностью.

Говорите малышу: «Я тебя люблю больше всех на свете, так же как и (назовите второго малыша!). Ты у меня самый родной, так же как и…..» И делайте это как можно чаще: ребенок должен привыкнуть к такой модели.

Всему свое время

Объяснять старшему, что это брат или сестра, а не просто ребенок, лучше после того, как он перестанет воспринимать малыша как опасность и конкурента в борьбе за родительскую любовь.

Когда почувствуете, что кризис миновал, попросите ребенка о помощи в уходе за малышом: поменять подгузник, искупать, покормить. Но сначала создайте пространство безопасности.

Говорите старшему: «Видишь, наш малыш никак не может без тебя обойтись — он тебя очень любит и хочет, чтобы ты был рядом!» Правильная «формула»: сначала любовь, потом — ответственность.

Правильная подготовка

То, что в семье появится малыш, нужно сказать старшему не перед поездкой в роддом, а сразу же, как решили еще раз стать родителями. Фантазируйте! Придумайте историю наподобие: «У тебя на небе живет вторая половинка. Она очень хочет с тобой познакомиться. Но пока она настолько крошечная, что еще не может этого сделать. Через 9 месяцев она появится, и вы сможете увидеть друг друга и больше никогда не расставаться. Представь, как будет здорово играть вместе, гулять и веселиться. Уже совсем скоро твой самый близкий друг спустится на землю!»

Научите малыша соблюдать чужие границы

Это важно! Не нужно ругать старшего: «А ну-ка не кричи, братик спит». Подобные фразы могут стать причиной того, что малыш начнет ассоциироваться у него с запретами и негативом. Делайте это мягче. Объясните, что братик спит, чтобы поскорее вырасти и начать с ним играть, а громкие звуки могут его разбудить, и тогда он не сможет набраться сил.

Мама должна разговаривать так, чтобы не ущемлять границы второго ребенка, но при этом научить его соблюдать чужие.

Переключайте внимание

Иногда старшие дети могут слишком активно проявлять свою любовь, не рассчитывая силы, например, при объятиях. В таких ситуациях нужно научиться переключать внимание: «Смотри, какая у малыша красивая головка, давай погладим, только очень аккуратно, видишь, какая она маленькая».

Запаситесь терпением

В норме ревность старшего ребенка проходит, когда младший начинает ходить и произносить первые слова. Пока дети не могут взаимодействовать и коммуницировать друг с другом, ревность — норма. Если малыш подрос, а ситуация не изменилась, необходимо обратиться к специалисту.

В ревности нет вины родителей (плохо подготовили, не вовремя рассказали)! Это всего лишь звоночек, что нужно больше времени проводить со старшим, уделяя ему максимум своего внимания.