В парке «Патриот» состоялось закрытие последней летней смены «Школа военных медиков» детского палаточного лагеря

Проект «Лагерь настоящих героев» является уникальной разработкой, основанной на военно-патриотическом воспитании детей, развитии их потенциала и личностном росте.

В детском палаточном лагере «Лагерь настоящих героев», расположенном на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», состоялось закрытие последней летней смены 2018 года «Школа военных медиков».

Советник Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации Дарья Борисова сказала, что для военного ведомства поддержка проектов, которые направлены на развитие военно-патриотического воспитания детей, укрепление их физического и морального здоровья всегда имели первостепенное значение.

«Лагерь настоящих героев» как раз создан для того, чтобы каждый ребенок мог почувствовать себя героем, совершенствуясь день ото дня. Ведь для подрастающего поколения крайне важно иметь правильные жизненные ориентиры», — подчеркнула Дарья Борисова.

В программу мероприятия вошли: церемония награждения участников смены в девяти номинациях, показательные выступления инструкторов, заключительный концерт, состоящий из танцевальных, музыкальных и театральных номеров, а также прощальный костер.

За время прохождения лагерной смены «Школа военных медиков» участницы смены получили незаменимые знания об оказании первой медицинской помощи и ее юридических аспектах, изучили обмороки и состояния ведущие к потере сознания, отморожения, наружные кровотечения, способы их остановки, способы наложения первичных повязок, травмы опорно-двигательного аппарата и т.д. Все полученные знания были отработаны на практике. Благодаря этому в непредвиденных ситуациях девушки смогут оказать первую медицинскую помощь.

Проект «Лагерь настоящих героев» является уникальной разработкой, основанной на военно-патриотическом воспитании детей, развитии их потенциала и личностном росте. Он проводится при поддержке Министерства обороны Российской Федерации.

Всего за летний период в лагере прошло семь тематических смен, в том числе две — для девочек: «Школа военной журналистики» и «Школа военных медиков». Данные смены являются первым в России опытом создания палаточного лагеря для девушек с военно-патриотической направленностью. Ведь в таком юном возрасте они интересуются военным делом не меньше, чем юноши.

В общей сложности курс обучения прошли 2,1 тыс. детей Московской области. Каждый из них смог расширить свое понимание патриотизма, пройти основы военно-прикладных дисциплин и охватить разнообразные направления профессиональной деятельности.