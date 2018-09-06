В Госдуме раскритиковали идею детских комнат в офисах 

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева высказалась резко против идеи создания детских комнат в офисах.
"Как вы себе это представляете? Я приведу ребенка, посажу его в комнату и буду бегать к нему через каждые пять минут. Во-первых, я с этой версией не согласна, а во-вторых, это еще только версия", — сказала она порталу Москва 24.
Ранее стало известно, что для россиянок планируют создать возможность ходить на работу с детьми и оставлять малышей в специально оборудованных комнатах прямо в здании организации. Минтруд ожидает от сообществ работодателей предложений о том, как реализовать эту идею: такой пункт включен в рабочую версию нацпроекта «Демография».