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Крыса укусила ребенка в столичном детском саду
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Крыса укусила ребенка в столичном детском саду 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Грызун набросился на малолетнего воспитанника дошкольного образовательного учреждения на юго-востоке Москвы.
Инцидент произошел в среду, 5 сентября, в дошкольном отделении школы на проспекте Защитников Москвы.
Как животное оказалось в учреждении, пока неизвестно. Бригаду скорой помощи персонал детского сада не вызывал.
Сейчас правоохранители проводят проверку по поводу происшествия, сообщает агентство «Москва».
Как сообщалось ранее, бродячая собака покусала мальчика в Воскресенском районе Московской области.
Инцидент произошел в четверг, 23 августа текущего года. Родители пострадавшего ребенка вызвали бригаду медиков. 11-летнего мальчика экстренно увезли в больницу, где у него диагностировали множество укушенных ран головы и рук.
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