Крыса укусила ребенка в столичном детском саду

Грызун набросился на малолетнего воспитанника дошкольного образовательного учреждения на юго-востоке Москвы.

Инцидент произошел в среду, 5 сентября, в дошкольном отделении школы на проспекте Защитников Москвы.

Как животное оказалось в учреждении, пока неизвестно. Бригаду скорой помощи персонал детского сада не вызывал.

Сейчас правоохранители проводят проверку по поводу происшествия, сообщает агентство «Москва»

Как сообщалось ранее, бродячая собака покусала мальчика в Воскресенском районе Московской области.

Инцидент произошел в четверг, 23 августа текущего года. Родители пострадавшего ребенка вызвали бригаду медиков. 11-летнего мальчика экстренно увезли в больницу, где у него диагностировали множество укушенных ран головы и рук.