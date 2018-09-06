Детский праздник «Москва — город счастья» прошел в реабилитационном центре

6 сентября в Научно-практическом центре медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л. И. Швецовой прошел праздник для детей «Москва — город счастья».

В первую очередь он был посвящен Дню города, который будет отмечаться в предстоящие выходные.

— Но так совпало, что в этот раз День города совпадает с годовщиной открытия детского отделения нашего центра, — рассказывает Светлана Воловец, директор Научно-практического центра медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л. И. Швецовой. — И у нас появилась традиция в честь этой даты устраивать детские праздники, на которые приглашаем и бывших, и проходящих лечение пациентов, которые могут пообщаться между собой, поиграть, посмотреть концерт, поесть сладости.

На эти мероприятия приходят и дети сотрудников, что дает возможность особенным детям социализироваться в обществе.

Поблизости работают три палатки, в которых раздают сладости. В одной предлагают свежие яблоки в карамели. Во второй — пекут вкусные печенья, которые поливают сгущенкой. А в третьей мальчишки и девчонки получают настоящий пирог, который можно разрисовать пищевой краской. Дети старательно выводят кисточками цветы и другие рисунки, а потом угощают своих родителей. И, конечно же, радуются пирогу, который приготовили своими руками.

— Здесь действительно домашняя обстановка, — делится Елена Лукьянова , мама Алеши, который здесь лечится. — Глядите, как сияет сынок, ему нравится…

Подробно о поддержке реабилитационных центров Москвы вы можете узнать в нашем материале.