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Детский праздник «Москва — город счастья» прошел в реабилитационном центре
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Детский праздник «Москва — город счастья» прошел в реабилитационном центре 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
6 сентября в Научно-практическом центре медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л. И. Швецовой прошел праздник для детей «Москва — город счастья».
В первую очередь он был посвящен Дню города, который будет отмечаться в предстоящие выходные.
— Но так совпало, что в этот раз День города совпадает с годовщиной открытия детского отделения нашего центра, — рассказывает Светлана Воловец, директор Научно-практического центра медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л. И. Швецовой. — И у нас появилась традиция в честь этой даты устраивать детские праздники, на которые приглашаем и бывших, и проходящих лечение пациентов, которые могут пообщаться между собой, поиграть, посмотреть концерт, поесть сладости.
На эти мероприятия приходят и дети сотрудников, что дает возможность особенным детям социализироваться в обществе.
Поблизости работают три палатки, в которых раздают сладости. В одной предлагают свежие яблоки в карамели. Во второй — пекут вкусные печенья, которые поливают сгущенкой. А в третьей мальчишки и девчонки получают настоящий пирог, который можно разрисовать пищевой краской. Дети старательно выводят кисточками цветы и другие рисунки, а потом угощают своих родителей. И, конечно же, радуются пирогу, который приготовили своими руками.
— Здесь действительно домашняя обстановка, — делится Елена Лукьянова, мама Алеши, который здесь лечится. — Глядите, как сияет сынок, ему нравится…
Подробно о поддержке реабилитационных центров Москвы вы можете узнать в нашем материале.
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