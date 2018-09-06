Энрике Иглесиас показал, как веселит близнецов

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Пусть Анна Курникова , по словам Энрике Иглесиаса, настоящая супергероиня в воспитании детей, но он сам — массовик-затейник и главный весельчак. Счастливый отец не устает придумывать для сына Николаса и дочери Люси развлечения, и каждого нового видео поклонники уже ждут с особым нетерпением. Мы уже видели, как Энрике превращался в кита в надувном бассейне, а на этот раз он выложил в Instagram семейное видео, на котором дети заливаются от смеха, пока он бегает по газону, изображая индюшку. «Самые сложные зрители, кого мне приходилось развлекать», — подписал видео музыкант, намекая на то, что веселить близнецов с каждым разом становится все сложнее.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями 16 декабря 2017 года. «Хочу лишь одного — чтобы Николас и Люси были здоровыми и счастливыми, — признался Энрике в одном из интервью. — А что касается воспитания, каждый должен воспитывать своих детей так, как считает правильным».

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