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Энрике Иглесиас показал, как веселит близнецов
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Энрике Иглесиас показал, как веселит близнецов 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
Пусть Анна Курникова, по словам Энрике Иглесиаса, настоящая супергероиня в воспитании детей, но он сам — массовик-затейник и главный весельчак. Счастливый отец не устает придумывать для сына Николаса и дочери Люси развлечения, и каждого нового видео поклонники уже ждут с особым нетерпением. Мы уже видели, как Энрике превращался в кита в надувном бассейне, а на этот раз он выложил в Instagram семейное видео, на котором дети заливаются от смеха, пока он бегает по газону, изображая индюшку. «Самые сложные зрители, кого мне приходилось развлекать», — подписал видео музыкант, намекая на то, что веселить близнецов с каждым разом становится все сложнее.
Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями 16 декабря 2017 года. «Хочу лишь одного — чтобы Николас и Люси были здоровыми и счастливыми, — признался Энрике в одном из интервью. — А что касается воспитания, каждый должен воспитывать своих детей так, как считает правильным».
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