В Оренбургской области проводят проверку из-за отравления двух годовалых детей

В Оренбургской области организовали проверку из-за отравления двух годовалых детей медицинским препаратом, сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России

Инцидент произошёл в Александровском районе 5 сентября. После госпитализации девочек с признаками отравления сотрудники больницы направили соответствующую информацию в дежурную часть полиции.

По предварительным данным, дети отравились лекарствами, найденными дома в доступном месте.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося.