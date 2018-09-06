Финский правозащитник сообщил об изъятии у россиянки двоих детей в Дании

ХЕЛЬСИНКИ, 6 сентября. / ТАСС /. Власти Дании изъяли двоих несовершеннолетних детей у гражданки РФ Галины Трофимовой. Такую информацию распространил в четверг финский правозащитник Йохан Бекман

По его сведениям, одного сына забрали еще летом, второго — в среду, 5 сентября. Как сообщил Бекман со ссылкой на слова самой Трофимовой, детей изъяли «без объективных причин».

"Сама Галина уже 12 лет работает в Дании врачом. Родом она из Санкт-Петербурга. Она просит помощи у российских властей и журналистов, чтобы они помогли ей вернуть детей домой", — отметил Бекман.

По его словам, у россиянки есть также старший совершеннолетний сын. Он в данный момент находится с ней.

ТАСС пока не располагает комментариями Трофимовой, посольства РФ в Дании или датских властей.