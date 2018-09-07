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Посольство России в Дании оценило ситуацию с россиянкой, у которой отобрали двоих детей
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Посольство России в Дании оценило ситуацию с россиянкой, у которой отобрали двоих детей 

RT на русском + ещё 2 44 минуты назад
Посольство России в Дании прокомментировало RT ситуацию с россиянкой Хелен Расмуссен (в прошлом Галина Трофимова), у которой, по её словам, отобрали двоих детей из-за онкологического заболевания.
По данным диппредставительства, Расмуссен проживает в Королевстве с 2002 года, имеет двух несовершеннолетних детей от разных браков. На протяжении длительного времени женщина проходила курс лечения от онкозаболевания.
«В настоящий момент российская гражданка, воспитывающая детей одна, вынуждена работать по 12 часов в сутки. Совокупность этих обстоятельств, по мнению органов опеки, позволяет говорить о невозможности матери уделять детям достаточно внимания», — говорится в сообщении.
Отмечается, что к настоящему времени вопрос об изъятии детей был рассмотрен судом первой инстанции, заседания суда второй инстанции назначены на 25 и 30 сентября.
«Для посольства ситуация с Х. Расмуссен осложняется тем, что её дети являются подданными Дании (сама же Х. Расмуссен имеет двойное гражданство), в связи с чем инструментарий консульской защиты в отношении несовершеннолетних весьма ограничен», — пояснили дипломаты.
Они отметили, что для консульского отдела посольства обычной практикой является оформление гражданства детям родителей-российских граждан, в этом случае возможности оказать им помощь будут гораздо шире.
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