Ученые рассказали, как озеленение района может повлиять на развитие детей

Озеленение района благоприятно воздействует на память ребенка.

Ученые из Великобритании сообщили, что в районах, где достаточно зелени, дети обладают более развитой памятью, которая отвечает за ориентацию в пространстве и сохранение информации об окружающей среде. Исследователи пришли к выводу о том, что в парковых зонах, аллеях и садах у детей внимание концентрируется гораздо лучше, чем в иных местах. Особенно это сильно чувствуется около школ. Зеленые массивы около общеобразовательных учреждений помогают ученикам лучше концентрироваться на занятиях и усваивать информацию.

В исследовании приняли участие 4758 детей из Англии в возрасте 11 лет. Половина из них проживает в зеленых районах, а другие там, где деревья отсутствуют. В ходе эксперимента оценивалась память испытуемых по решению определенных задач. Как показали результаты, дети, проживающие в озелененных районах, справлялись с заданием намного лучше.

Пространственная рабочая память помогает ребенку достигать академических успехов, в частности, в математике,

— сообщил один из авторов исследования.

Ученые призывают обратить внимание на этот факт и в дальнейшем более грамотно планировать постройку жилых кварталов и школ, а также выбирать себе квартиру.

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