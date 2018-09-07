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Ученые рассказали, как озеленение района может повлиять на развитие детей
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Ученые рассказали, как озеленение района может повлиять на развитие детей 

Letidor.ru + ещё 1 26 минут назад
Фото: Letidor.ru
Озеленение района благоприятно воздействует на память ребенка.
Ученые из Великобритании сообщили, что в районах, где достаточно зелени, дети обладают более развитой памятью, которая отвечает за ориентацию в пространстве и сохранение информации об окружающей среде. Исследователи пришли к выводу о том, что в парковых зонах, аллеях и садах у детей внимание концентрируется гораздо лучше, чем в иных местах. Особенно это сильно чувствуется около школ. Зеленые массивы около общеобразовательных учреждений помогают ученикам лучше концентрироваться на занятиях и усваивать информацию.
В исследовании приняли участие 4758 детей из Англии в возрасте 11 лет. Половина из них проживает в зеленых районах, а другие там, где деревья отсутствуют. В ходе эксперимента оценивалась память испытуемых по решению определенных задач. Как показали результаты, дети, проживающие в озелененных районах, справлялись с заданием намного лучше.
Пространственная рабочая память помогает ребенку достигать академических успехов, в частности, в математике,
— сообщил один из авторов исследования.
Ученые призывают обратить внимание на этот факт и в дальнейшем более грамотно планировать постройку жилых кварталов и школ, а также выбирать себе квартиру.
Фото: shutterstock.com
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