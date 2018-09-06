Ещё
Мальчика голым бросили в ижевском лифте
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мальчика голым бросили в ижевском лифте 

360tv.ru 11 часов назад
В Ижевске в лифте жилого дома нашли раздетого полуторагодовалого мальчика. Правоохранители ведут поиск родителей ребенка, сообщили в пресс-службе СК РФ по Удмуртской Республике.
«Мальчик находился в лифте без верхней одежды, без видимых телесных повреждений. Заявлений о безвестном отсутствии ребенка в правоохранительные органы не поступало», — уточнили в ведомстве.
Ребенка обнаружили утром 5 сентября. Его госпитализировали.
Полицейские опрашивают жильцов подъезда, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и найти родителей малыша.
360tv.ru: последние новости
Двухлетний мальчик выпал из окна дома в Приморье «Инициатором был дедушка»: мать случайно попавшего в центр для наркоманов подростка рассказала о семейном конфликте Хирург взял отпуск, чтобы бесплатно прооперировать детей на Алтае
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 звезд, которые идеальны только в своем Instagram
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
Назван идеальный размер женской груди67
«Все на показ»: Глюкозу критикуют за внешний вид21
45-летняя Хайди Клум нашла мужа на 16 лет моложе14
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
01:24
Как сложилась судьба девочек-шестерняшек
Дети
02:13
63-летняя женщина взорвала Интернет своим стилем
Мода
00:18
Решетова перестаралась с фотошопом
Звёзды Шоу-бизнес
00:12
«Все на показ»: Глюкозу критикуют за внешний вид
Звёзды
01:00
Нонна Гришаева показала свадебное фото
Звёзды
04:51
Звезды, получившие баснословные подарки за детей
Звёзды
12:20
Тренды, которые сделала модными семья Кардашьян
Звёзды
00:47
Нагиев удивил интимным признанием
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение