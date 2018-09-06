Мальчика голым бросили в ижевском лифте

В Ижевске в лифте жилого дома нашли раздетого полуторагодовалого мальчика. Правоохранители ведут поиск родителей ребенка, сообщили в пресс-службе СК РФ по Удмуртской Республике.

«Мальчик находился в лифте без верхней одежды, без видимых телесных повреждений. Заявлений о безвестном отсутствии ребенка в правоохранительные органы не поступало», — уточнили в ведомстве.

Ребенка обнаружили утром 5 сентября. Его госпитализировали.

Полицейские опрашивают жильцов подъезда, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и найти родителей малыша.