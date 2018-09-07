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СК возбудил уголовное дело после падения пермячки в шахту лифта
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СК возбудил уголовное дело после падения пермячки в шахту лифта 

АиФ Пермь + ещё 1 58 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Несчастный случай произошёл в Перми 6 сентября в высотке на улице Кронита, 4 в Орджоникидзевском районе. В шахту лифта упала 68-летняя жительница дома. Трагедия произошла, когда в лифте на первом этаже застряла женщина с детьми.
«Мы спускались с верхнего этажа и почти доехали до первого, но дверь не открылась, — пишет она в соцсетях. — Лифтёр ничего не могла сделать. Она одна работает на несколько домов. На восьмом этаже дверь была открытая, лифтёр и попросила пожилую женщину постоять на этаже, чтобы никто не упал в шахту. Как она туда упала, я не понимаю. Она на крышу лифта упала, когда мы там были. Это очень страшно, я не знаю, как с этим справиться. В нашем ТСЖ лифт этот постоянно ломается, страшно ездить. Никто ничего не делает, всегда одно: денег нет».
Погибшую женщину деблокировали из лифта спасатели.
«По факту случившегося возбуждено уголовное дело, — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
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