СК возбудил уголовное дело после падения пермячки в шахту лифта

Несчастный случай произошёл в Перми 6 сентября в высотке на улице Кронита, 4 в Орджоникидзевском районе. В шахту лифта упала 68-летняя жительница дома. Трагедия произошла, когда в лифте на первом этаже застряла женщина с детьми.

«Мы спускались с верхнего этажа и почти доехали до первого, но дверь не открылась, — пишет она в соцсетях. — Лифтёр ничего не могла сделать. Она одна работает на несколько домов. На восьмом этаже дверь была открытая, лифтёр и попросила пожилую женщину постоять на этаже, чтобы никто не упал в шахту. Как она туда упала, я не понимаю. Она на крышу лифта упала, когда мы там были. Это очень страшно, я не знаю, как с этим справиться. В нашем ТСЖ лифт этот постоянно ломается, страшно ездить. Никто ничего не делает, всегда одно: денег нет».

Погибшую женщину деблокировали из лифта спасатели.