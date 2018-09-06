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В Соколиной горе пройдут консультации детского психолога
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В Соколиной горе пройдут консультации детского психолога 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Мероприятия для взрослых и развлечения для детей, игры и творческие уроки пройдут в Соколиной горе 9 сентября.
На избирательных участках в Соколиной горе 9 сентября будут организованы разнообразные интерактивные занятия. Например, консультацию детского психолога с 10 до 14 часов соколинцы смогут получить на участке № 1237 в школе № 446 на Нижнем Журавлёвом переулке, 3. Также здесь пройдут мини-игры, загадки, конкурсы (в течение всего дня), роспись в стиле «аквагрим» (с 10 до 11 часов), игра для детей «Веселый хоккей» (с 10 до 18 часов).
На участках для голосования на выборах мэра столицы 9 сентября также пройдет голосование по конкурсу «Лучшая песня о Восточном округе» и выставка проекта «Мои соседи».
Фото: предоставлено порталом mos.ru.
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