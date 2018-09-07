В Москве многодетным предлагают разрешить бесплатно заправляться

Правительству Москвы предлагают рассмотреть возможность предоставлять многодетным семьям, где воспитываются несовершеннолетние дети, бесплатные топливные карты. 7 сентября соответствующее обращение (текст есть в распоряжении портала Москва 24) на имя Сергея Собянина планирует направить Межрегиональная правозащитная организация «Коллективная защита». Планируется, что данная карта позволит родителям бесплатно заправлять автомобиль на 20 литров ежемесячно.

В документе отмечается, что сейчас в столице проживает более 135 тысяч многодетных семей, которые, как правило, нуждаются в поддержке государства. Один из авторов инициативы, адвокат Марат Аманлиев утверждает, что предложенная мера поможет покрыть большую часть семейных транспортных расходов.

"С учетом нынешних цен на бензин многодетным семьям эта помощь будет совсем не лишней. Ведь родителям приходится достаточно часто возить детей в поликлинику или школу. Между тем, для такого мегаполиса как Москвы, не станет большой обузой поддержать родителей путем частичной оплаты расходов на топливо", — считает Аманлиев.

В середине сентября инициативу также рассмотрят на заседании Общественного консультативного совета политических партий при Московской городской Думе , сообщила порталу Москва 24 член совета Людмила Айвар . Спикер рассказала, что готова поддержать данное предложение. По ее словам, топливная карта может стать альтернативой бесплатному проезду на общественном транспорте, который сейчас предоставляется многодетным.

"Родителям, воспитывающим детей разного возраста, в течение дня приходится развозить их по учебным заведениям и кружкам, которые часто находятся на большом расстояние друг от друга. Конечно, если в семье есть автомобиль, семья пользуется им и не реализует своё право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Логично было бы дать многодетным самим выбирать, какая льгота им нужнее: на метро и автобус или на топливо", — утверждает Айвар.

Поддержал инициативу общественников и глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов . Соцльготы — это не только ощутимое подспорье для уже существующих многодетных семей, но и стимул для появления новых, считает он. Эксперт утверждает, что введение любых дополнительных привилегий для граждан, которые воспитывают трёх и более детей, может позитивно сказаться на рождаемости.

"Особенно это важно для такого города, как Москва, который является лидеров по малодетности. Правда, в последнее время ситуация стала меняться, число многодетных семей в среднем выросло в 1,5 раза. В том числе и благодаря соцподдержке. Поэтому, чем более многосторонняя помощь, тем лучше это отразится на демографии", — утверждает Крупнов.

Эксперт также заметил, что когда государство оказывает ощутимую поддержку многодетным семьям, оно инвестирует в свое будущее.

При этом председатель комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев в разговоре с порталом Москва 24 высказал мнение, что если и дополнять список мер поддержки многодетным, то гораздо важнее, не вводить новую льготу, а расширить возможности транспортной карты. Депутат напомнил, что сейчас она дает право на бесплатный проезд в общественном транспорте только одному родителю.

"Этот вопрос уже много раз поднимали сами многодетные. Сегодня бесплатный проезд оформляется только на одного родителя. Как правило, это мама, которая занимается детьми, пока папа работает. Хорошо было бы, чтобы картой могли воспользоваться оба родителя, пусть не одновременно, а исходя из того, кто сопровождает ребёнка в определённый момент", — предположил он.

Антонцев отметил, что далеко не во всех многодетных семьях есть личный автомобиль, следовательно, топливная карта не будет так востребована, как транспортная. К тому же, по словам депутата, сейчас в Москве уже предоставляется самая обширная поддержка в стране для этой категории граждан.

Справка Помимо бесплатного проезда на общественном транспорте для одного родителя и детей, семьи, где воспитываются три и более ребенка, имеют право на целый ряд льгот. Компенсационные выплаты за рост стоимости продуктов и жилья, за пользование телефоном, на возмещение расходов за коммунальные платежи и оплату жилья. Один раз в год за расходы, связанные с приобретением одежды для каждого ученика выплачивают 10 000 рублей, а семьи, в которых пять и больше детей, имеют право на ежемесячную выплату на покупку детских товаров. Один раз в год за расходы, связанные с приобретением одежды для каждого ученика выплачивают 10 000 рублей, а семьи, в которых пять и больше детей, имеют право на ежемесячную выплату на покупку детских товаров. Могут получать бесплатные лекарства для детей до 18 лет и молочные продукты для дошкольников до 7 лет по предоставлению рецепта от врача. Могут получать бесплатные лекарства для детей до 18 лет и молочные продукты для дошкольников до 7 лет по предоставлению рецепта от врача. Детей из таких семей принимают в детские сады без очереди. Также родители освобождены от ежемесячной оплаты. Многодетные не платят транспортный налог, имеют право оформить парковочное разрешение сроком на год, бесплатно посещать бани, а также раз в месят сходить в музей, театр и на выставку.