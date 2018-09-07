Трогательное видео про пса, который стал лучшим другом для мальчика с аутизмом

Благодаря этой дружбе ребенок смог избавиться от ночных кошмаров и жить жизнью, о которой так мечтала его мама.

Мы часто показываем вам видео с собаками, которые действительно стали для своих хозяев настоящими друзьями. Собаки могут быть отличными бебиситтерами для малышей, лучшей компанией для игр на природе и самыми заботливыми и верными напарниками по жизни.

Но могут ли собаки по-настоящему изменить жизнь человека? Еще как могут, и сейчас мы вам это докажем.

Герой этого ролика — мальчик по имени Туппер, у него аутизм. Он испытывал большие проблемы в общении с окружающими, как и другие ребята с этим заболеванием, но самые большие сложности у Туппера были со сном. Мальчика постоянно мучали кошмары, и он все время просыпался, что оказывало сильное влияние на его здоровье.

Но с появлением нового и теперь уже самого близкого друга — пса по кличке Лего в его жизни все изменилось.

Пес быстро нашел подход к мальчику. Теперь, когда Лего ложится с Туппером в кровать, ребенок быстро засыпает и крепко спит всю ночь.

Мама не может нарадоваться: раньше с ребенком было сложно выйти даже в магазин, он мог просто убежать, а теперь малыш всегда вместе со своим четвероногим другом. Туппер занимается его дрессировкой и не отходит от него ни на шаг.

Такая дружба помогает мальчику жить жизнью, очень похожей на жизнь здоровых ребят.

Посмотрите этот трогательный ролик об отношениях мальчика и его верного друга.

Фото: @tupperandlego/Instagram

Видео: The Dodo/Youtube