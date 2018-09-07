Компенсация на отдых детей военных увеличится на уровень инфляции

Размер компенсации на отдых детям военнослужащих и сотрудников национальной гвардии будет увеличиваться вместе с уровнем инфляции. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 7 сентября.

В постановлении уточняется перечень документов, необходимых для получения компенсации. С 2017 года размер выплаты увеличен до 23 568,9 рубля. Она выдаётся на оздоровительный отдых детям военнослужащих, граждан, проходящих службу в войсках национальной гвардии и имеющих специальные звания полиции. Компенсация на отдых полагается также сотрудникам ряда федеральных органов власти, ставших инвалидами вследствие военной травмы, погибших или пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей.

Постановление вводит правило, что размер выплаты должен индексироваться ежегодно на уровень инфляции. Условием для получения компенсации является школьный возраст ребёнка — чтобы получить деньги, надо предоставить справку из школы.

В документе уточняется, что дети имеют право на выплату до конца календарного года, в котором они закончили обучение в школе.

Предусмотрены также основания для досрочного прекращения выплаты. Компенсацию не смогут получить дети старше 18 лет, а также школьники, родители которых, признанные без вести пропавшими, были обнаружены живыми.