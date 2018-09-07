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Полиция наказала родителей детей-попрошаек во Владивостоке
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Полиция наказала родителей детей-попрошаек во Владивостоке 

Prim.News + ещё 1 1 час назад
Фото: Prim.News
Ранее в СМИ появилась информация, что дети попрошайничают в торговом центре.
Полиция
Сотрудники УМВД России по городу Владивостоку провели проверку размещенной в СМИ и социальных сетях информации о том, что в одном из торговых центров двое несовершеннолетних просят денег у прохожих, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Владивостоку.
Установлено, что 8-летняя девочка и 11-летний мальчик являются соседями, проживают в благополучных семьях. Попрошайничество дети воспринимали как игру.
Инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции Первомайского района провели с несовершеннолетними и их родителями профилактическую беседу.
В отношении законных представителей несовершеннолетних составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).
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