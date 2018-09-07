Полиция наказала родителей детей-попрошаек во Владивостоке

Ранее в СМИ появилась информация, что дети попрошайничают в торговом центре.

Полиция

Сотрудники УМВД России по городу Владивостоку провели проверку размещенной в СМИ и социальных сетях информации о том, что в одном из торговых центров двое несовершеннолетних просят денег у прохожих, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Владивостоку.

Установлено, что 8-летняя девочка и 11-летний мальчик являются соседями, проживают в благополучных семьях. Попрошайничество дети воспринимали как игру.

Инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции Первомайского района провели с несовершеннолетними и их родителями профилактическую беседу.

В отношении законных представителей несовершеннолетних составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).