Глава Барнаула Сергей Дугин проголосовал за будущего губернатора

9 сентября глава Барнаула Сергей Дугин посетил избирательный участок №86, чтобы проголосовать за будущего главу Алтайского края, а также за детский сад, который получит дополнительную финансовую помощь.

«У нас сегодня важный и значимый день. Голосование — это гражданский долг каждого жителя Барнаула. Мы выбираем будущее своего региона, и важен каждый голос», — сказал Дугин.

Он призвал каждого жителя края отдать свой голос за достойнейшего кандидата. В городе в день выборов работают 264 избирательных участка и 11 временных. Последние созданы в СИЗО и стационарных лечебных учреждениях.

Дугин рассказал и о двух других значимых событиях в этот день — отбор детских садов и День города.

Напомним, 9 сентября горожане могут выбрать детский сад, которому будут выделены средства на благоустройство. Отобрано 15 учреждений, по три в каждом районе.