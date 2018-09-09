Глава Барнаула Сергей Дугин проголосовал за будущего губернатора 

9 сентября глава Барнаула Сергей Дугин посетил избирательный участок №86, чтобы проголосовать за будущего главу Алтайского края, а также за детский сад, который получит дополнительную финансовую помощь.
«У нас сегодня важный и значимый день. Голосование — это гражданский долг каждого жителя Барнаула. Мы выбираем будущее своего региона, и важен каждый голос», — сказал Дугин.
Он призвал каждого жителя края отдать свой голос за достойнейшего кандидата. В городе в день выборов работают 264 избирательных участка и 11 временных. Последние созданы в СИЗО и стационарных лечебных учреждениях.
Дугин рассказал и о двух других значимых событиях в этот день — отбор детских садов и День города.
Напомним, 9 сентября горожане могут выбрать детский сад, которому будут выделены средства на благоустройство. Отобрано 15 учреждений, по три в каждом районе.
В этот же день горожане празднуют день рождения любимого города. В каждом районе пройдут праздничные мероприятия. На главой площадке в этот день состоится зрелищное представление — боксерские бои. Ожидается участие чемпиона мира, депутата Госдумы Николая Валуева.