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В Барнауле из детского сада убежал двухлетний мальчик
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В Барнауле из детского сада убежал двухлетний мальчик 

АиФ — Алтай + ещё 17 3 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Проверка по факту ухода двухлетнего мальчика из детского сада №260 проходит в Барнауле, сообщает СУ СК России по краю.
Мальчик потерялся, когда группа находилась на прогулке. Ребенок самостоятельно покинул территорию детского сада и направился в торговый центр. Воспитатели нашли его в отделе игрушек.
Как сообщили сотрудники магазина паблику «Инцидент Барнаул», ребенок выбрал несколько машинок и пошел с ними к кассе. Они решили, что родители находятся в одном из отделов, и объявили о ребенке по громкой связи. Через какое-то время к ним забежали воспитатели детского сада и забрали ребенка.
Следователи проверят детский сад, а также установят причины случившегося.
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