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Юные ямальцы могут спланировать осенние каникулы
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Юные ямальцы могут спланировать осенние каникулы 

ИА Север-Пресс 33 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
Завтра, 8 сентября, начнется приём заявок на отдых и оздоровление детей через единый окружной интернет-портал www.molcentr.ru. Так, с 8 по 17 сентября документы смогут подать льготные категории граждан, с 18 сентября начнется прием заявок на общих основаниях. Льготники, которые по каким-либо причинам не успели подать заявку в первоочерёдном порядке, также смогут претендовать на отдых, но уже на общих основаниях.
Отдых и оздоровление детей и молодёжи осенью организуют в центрах «Серебряный бор» (с 27 октября по 2 ноября) и «Снежинка» (с 5 по 11 ноября).
Напомним, система подачи заявок полностью автоматизирована. Заявитель подаёт все необходимые документы в электронном виде. Чтобы прикрепить скан-копию документа, не обязательно дома иметь сканер — система примет и фотографии документов, сделанные без помарок и исправлений, например, с мобильного телефона. Как только заявка отправляется на рассмотрение, место в лагере бронируют за ребёнком. В течение семи рабочих дней система автоматически извещает о статусе заявки по смс и электронной почте.
Контакты представителей, уполномоченных органов организации отдыха и оздоровления детей, указаны в правом вернем углу интернет-портала. Они меняются в соответствии с выбранным городом или районом.
Если у кого-то нет компьютера или возможности подключиться к сети интернет, можно обратиться в уполномоченные органы организации отдыха и оздоровления детей в своих муниципальных образованиях, — сообщает Окружной молодежный центр.
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