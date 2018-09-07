Новотроицкие приставы нашли девочку в другой стране и вернули ее маме

Судебные приставы Новотроицкого городского отдела УФССП России помогли воссоединиться несовершеннолетней девочке с ее материю.

Ранее было возбуждено исполнительное производство о передаче ребенка ее родительнице. Мама девочки сообщила, что ее дочь находится в Казахстане с отцом. Приставы выяснили, что мужчина является участником судебного разбирательства в районном суде. В день заседания его доставили в отдел судебных приставов, и он рассказал, где находится ребенок.

Благодаря приставам ребенок был передан маме, сообщает пресс-служба УФССП региона.