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Новотроицкие приставы нашли девочку в другой стране и вернули ее маме
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Новотроицкие приставы нашли девочку в другой стране и вернули ее маме 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Судебные приставы Новотроицкого городского отдела УФССП России помогли воссоединиться несовершеннолетней девочке с ее материю.
Ранее было возбуждено исполнительное производство о передаче ребенка ее родительнице. Мама девочки сообщила, что ее дочь находится в Казахстане с отцом. Приставы выяснили, что мужчина является участником судебного разбирательства в районном суде. В день заседания его доставили в отдел судебных приставов, и он рассказал, где находится ребенок.
Благодаря приставам ребенок был передан маме, сообщает пресс-служба УФССП региона.
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